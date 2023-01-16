لو مش معاك فلوس.. هتقدر تشتري موبايل قوي بـ 2600 جنيه

مع بداية عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف تكنو Tecno Spark 9 الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

ولحسن الحظ يقدم موقع أمازون الهند خصم رائع على الهاتف Tecno Spark 9 بقيمة 32% ليصل سعره بعد الخصم إلى 7800 روبية هندية أي ما يعادل 2600 جنيه مصري.

مواصفات هاتف Tecno Spark 9

جاء هاتف Tecno Spark 9 بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.6 بوصة، تبلغ أبعادها 20:9، وبدقة عرض 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

ويعمل هاتف Tecno Spark 9، بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Helio G37 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بـ 3 سعات مختلفة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

يقدم هاتف Tecno Spark 9، كاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 13 ميجابكسل كوحدة رئيسية ومستشعر للعمق، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف تكنو Spark 9، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، مع وجود منفذ شاحن نوع microUSB ومنفذ سماعات الرأس بقياس 3.5 ملميتر ، ويعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 12.