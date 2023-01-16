عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو مش معاك فلوس.. هتقدر تشتري موبايل قوي بـ 2600 جنيه

.لو مش معاك فلوس..هتقدر
.لو مش معاك فلوس..هتقدر تشتري موبايل قوي ب 260

مع بداية عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف تكنو Tecno Spark 9 الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

 

ولحسن الحظ يقدم موقع أمازون الهند خصم رائع على الهاتف Tecno Spark 9 بقيمة 32% ليصل سعره بعد الخصم إلى 7800 روبية هندية أي ما يعادل 2600 جنيه مصري. 

 

مواصفات هاتف Tecno Spark 9

 

جاء هاتف Tecno Spark 9 بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.6 بوصة، تبلغ أبعادها 20:9، وبدقة عرض 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

أقوى عرض.. خصم 9000 جنيه النهاردة على Apple iPad Pro

خصم 13 ألف جنيه على موبايل سوني الجبار Sony Xperia 1 IV  

ويعمل هاتف Tecno  Spark 9، بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Helio G37  ،  مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بـ 3 سعات مختلفة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي  64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

 

يقدم هاتف Tecno Spark 9، كاميرا خلفية مزدوجة الأساسية  بدقة 13 ميجابكسل كوحدة رئيسية ومستشعر للعمق، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.

 

ويحتوي هاتف تكنو Spark 9، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، مع وجود منفذ شاحن نوع microUSB  ومنفذ سماعات الرأس بقياس 3.5 ملميتر ، ويعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 12.

TECNO Tecno Spark 9 مواصفات هاتف Tecno Spark 9 تخفيضات تكنو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسائر فادحة تضرب الدولار.. هبوط محلي وعالمي ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% ومفاجأة في عيار 21 الآن

هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الرعدية الغزيرة خلال ساعات

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن إمكانية مشاركة محمود متولي مع الأهلي

49 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بحوالي مليار دولار

عاجل | رحيل نجم بيراميدز قبل مواجهة الزمالك اليوم

شديد البرودة| الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية على عدد من المحافظات اليوم ..فيديو

قبل وفاتها بـ دقائق.. ضحية طائرة نيبال تترك رسالة على السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

أحدث تابلت ريلمي بـ 4700 جنيه فقط

أقوى عرض.. خصم 9000 جنيه النهاردة على Apple iPad Pro

مجاني تماما.. يوتيوب هيعرض قنوات التليفزيون أخيرا

لو عايز تشتري.. أحدث موبايل أوبو A78 بسعر قليل

لا لارتفاع الأسعار.. أوبو وسامسونج يطلقان أحدث إصداراتهما بالأسواق

للطبقة المتوسطة.. موبايل سامسونج A14 بـ 6000 جنيه

ينافس سامسونج.. موبايل Realme 10 الجديد بـ 4000 جنيه

لو بتظهر لك إعلانات عن حاجات بتفكر فيها.. إزاي تمنع فيسبوك من التجسس

ترشيحاتنا

التصريح بدفن جثة مطرب شاب لقي مصرعه في حرق شقة بالغردقة

موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع مهاجم اتحاد كلباء الإماراتي

بعد موجة ارتفاع.. أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء

طقس شديد البرودة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16-1-2023|فيديو

الري: مصر مركز إقليمي لأفريقيا في بناء القدرات بمجال المياه والتغيرات المناخية

مفاجأة.. الأهلي يعير نجم الفريق للبنك الأهلي بالمجان.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتقاله لنادي النصر.. مزاد على لوحات مرورية تحمل اسم رونالدو وميسي بالسعودية

بفستان أحمر لافت.. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

صورة جديدة مقربة لـ القمر تكشف أسراره.. شاهد

ستفاجئك.. 6 استخدامات غير متوقعة لأكياس الشاي المستعملة

فيديو

بمقدم 70 ألف جنيه .. احجز شقتك الآن| تفاصيل

فيروس شيكونجونيا يهدد العالم.. دول بأمريكا اللاتينية ترفع حالة التأهب الصحي

تصرف جنوني.. خليجي يقدم على بيع كليته بسبب المطرب عبد المجيد عبد الله

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

اﻟﻤﺰﻳﺪ