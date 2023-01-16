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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميقاتي يدعو الحكومة اللبنانية للانعقاد بعد غد لبحث موضوعات الكهرباء وشراء القمح

صدى البلد

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مجلس الوزراء للانعقاد بهيئة تصريف الأعمال، بعد غد الأربعاء، لبحث المواضيع المدرجة بجدول أعمال من 7 بنود أساسية على رأسها ملف الكهرباء.


وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية - في خطاب للوزراء - أن مجلس الوزراء سيعقد جلسته في العاشرة صباح بعد غد الأربعاء لبحث الموضوعات التي سبق اطلاع الوزراء عليها الأسبوع الماضي وغيرها من المواضيع الأخرى لإقرار ما الطارئ والمستعجل منها.


وتضمن جدول الأعمال مشروع مرسوم يهدف لإبرام اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة العراق والجمهورية اللبنانية، وزيادة قيمة الاعتماد المستندي المفتوح من قبل مصرف لبنان لصالح شركة تسويق النفط العراقية، وتجديد عقد اتفاق بيع الوقود بين العراق ولبنان لمدة سنة اعتبارا من أول ديسمبر الماضي وحتى آخر نوفمبر القادم.


كما يتضمن جدول الأعمال إصدار المرسوم المتعلق بسلفة الخزينة التي تتيح فتح اعتماد مستندي لصالح إحدى الشركات بقيمة 62 مليون دولار أمريكي لتغطية ثمن شراء كمية 66 ألف طن متري من مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. 


ويشمل جدول الأعمال أيضا طلب وزارة الاقتصاد تأمين اعتماد بقيمة 8 ملايين دولار إضافية لدعم شراء القمح المخصص لإنتاج الخبز العربي من حقوق السحب الخاصة؛ لتغطية حاجة الاستهلاك في الفترة الفاصلة حتى مباشرة الاستفادة من قرض البنك الدولي.

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