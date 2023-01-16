حالة الطقس في الإمارات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات أن يكون الطقس اليوم الإثنين غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على السواحل والجزر.

وجاء في بيان الأرصاد الجوية :"الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س".

يعد طقس دولة إلامارات العربية المتحدة في هذه الفترة معتدل ولا تشهد البلاد أي حالة سيئة من تقلبات الطقس.

وكان قد أكد صندوق الأوبك للتنمية الدولية التزامه بالعمل المناخي من خلال مهمة رفيعة المستوى بقيادة الدكتور عبد الحميد الخليفة دعمًا لرئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28.



وقال الخليفة - بحسب بيان للصندوق اليوم /الأحد/- "نحن على استعداد لدعم بلدنا العضو الإمارات العربية المتحدة في التحضير لقمة COP28 الحاسمة وتقديمها ودفعها نحو الحلول."