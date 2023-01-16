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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1,529 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة خلال 2022

الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية

شهدت قيمة صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة ارتفاعا بنسبة 46% خلال الـ11 شهرا الأولى من 2022، لتصل إلى 1,529 مليار دولار في مقابل 1,044 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه ، أن مصر صدرت ذهب وحلي وأحجار كريمة إلى 43 دولة خلال أول 11 شهرا من العام الماضي.

مصر صدرت مواد بناء بـ 6.37 مليار دولار خلال 11 شهرا من 2022

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واستحوذت الإمارات على 52,3% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بقيمة 800 مليون دولار في مقابل 370 مليون دولار بنمو 116%.

وسيطرت كندا على 47,5% من صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، بقيمة 726 مليون دولار في مقابل 563 مليون دولار بنمو 29%.

وزادت صادرات الذهب والاحجار الكريمة المصرية إلى تركيا لتبلغ 3 ملايين دولار خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2022” في مقابل مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 73%.

 

وتراجعت صادرات الذهب والاحجار الكريمة المصرية لإيطاليا بنسبة 79% لتسجل 256 ألف دولار مقابل مليون دولار.

وشهدت صادرات مصر من الذهب والاحجار الكريمة لألمانيا تراجعا بنسبة 28% لتسجل 468 ألف دولار مقابل 649 ألف دولار.

وارتفعت صادرات مصر من الذهب و الحلي والأحجار الكريمة لأمريكا بنسبة 154% لتسجل 151 ألف دولار دولار مقابل 59 ألف دولار، ولكينيا بنسبة 10694% لتبلغ 55 ألف دولار.

وبلغت صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة المصرية إلى تنزانيا نحو 50 ألف دولار، وللبحرين نحو 87 ألف دولار في مقابل 81 ألف دولار بنمو 7%، وللأردن نحو 34 ألف دولار في مقابل 42 ألف دولار بتراجع 19%.

صادرات مصر الأحجار الكريمة المجلس التصديري لمواد البناء الصناعات المعدنية الحراريات صادرات الذهب

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