راحوا في غمضة عين.. مأساة أم سيارة نقل دهست أبنائها الثلاثة بالهرم.. صور

صرحت نيابة الهرم بدفن جثامين 3 أشقاء دهستهم سيارة نقل محملة بالطوب أعلى الطريق الدائري بالهرم واستعلمت عن حالة ابن خالهم المصاب في الحادث لسماع أقواله.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وضبط وإحضار سائق السيارة النثل الذي هرب فور ارتكابه الواقعة.

وشيع المئات من أهالي قرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح في أسيوط جنازة الضحايا الثلاث فجر اليوم في الساعة الثالثة صباحا بعد تسلم جثامينهم من مشرحة مستشفى الهرم فور صدور تصريح الدفن من النيابة المختصة.

واتشحت القرية بأكملها بالسواد حزن على "زينة الشباب" كما أطلق الأهالي عليهم لحسن سيرتهم وخلقهم داعين بالصبر لوالدة الضحايا التي فقدت 3 من فلذات أكبادها في غمضة عين.

وقال أحد أقارب الضحايا، إن الأشقاء الثلاثة يعملون بمكتب توزيع أحذية بالقاهرة منذ 3 سنوات، للحصول على لقمة العيش والكسب بالحلال وكانوا في إجازة بالقرية لمدة أسبوع، وانتهت الإجازة مساء يوم السبت، وتركوا القرية عقب صلاة العشاء للذهاب إلى القاهرة والعودة إلى عملهم، وأثناء عبورهم الطريق وبرفقتهم نجل خالهم دهستهم سيارة نقل كبيرة، مما أسفر عن مصرع الأشقاء الثلاثة وإصابة نجل خالهم.

وأكد أنه تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، مشيرا إلى أنهم يتسمون بحسن الخلق والسيرة الطيبة والسعي على الرزق الحلال.

كانت أطاحت سيارة نقل محملة بالطوب ب ٣ أشقاء أثناء عبورهم الطريق أعلى الدائري ما أسفر عن مصرعهم وإصابة رابع.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود مصادمة ومتوفيين أعلى الدائري أمام منزل الرماية، وبانتقال المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الهرم والقوة المرافقة له، تبين أن سيارة نقل محملة بالطوب الأحمر، اصطدمت بـ4 أشخاص حال تواجدهم بمكان الواقعة.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشقاء وإصابة آخر، وأسماء الضحايا هم: مصطفى أحمد مسعود 26 سنة عامل ومقيم أسيوط، متوفى، محمد 27 سنة عامل ومقيم ذات العنوان شقيق الأول، متوفى، السيد 30 سنة عامل ومقيم ذات العنوان شقيقهما الثالث متوفى، عبد الرحمن أشرف 21 سنة عامل ومقيم سوهاج، مصاب بكسر متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى الهرم، ويرجح أن سبب الحادث الحمولة الزائدة للسيارة.

وتم رفع المخلفات وسير الطريق، كما كلف اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث بالقبض على قائد السيارة المتسبب فى الحادث بعد هروبه من السيارة وتركها، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

وسادت حالة من الحزن بين اهالي مركز الفتح بني زيد الاكراد باسيوط محل اقامة الاشقاء الثلاثة اثناء بحثهم عن لقمة العيش مغتربين عن اهلهم وبلدتهم.