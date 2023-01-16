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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمغتربين.. أنجح 5 سيارات suv في السعودية 2023 | صور

5 سيارات suv في السعودية
5 سيارات suv في السعودية 2023

ينتشر داخل السوق السعودي للسيارات الجديدة أنواع مختلفة من الإصدارات موديل 2023، من الفئات المختلفة التي يرغب في اقتناءها كثيرين ومنها الهاتشباك، والسيدان ، والـ SUV، وغالبا ما يفضل السعوديين والمغتربين اقتناء السيارات الـSUV العائلية، وذلك بسبب مساحتها الكبيرة، واحتوائها علي الكثير من التكنولوجيا الحديثة التي توفر قدرا كافيا من الراحة والأمان.

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يقدم موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ أنجح 5 سيارات  SUV في السعودية 2023 :

1- هافال DARGO موديل 2023

تستمد سيارة هافال DARGO قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الي 196 حصان، وعزم دوران يصل الي 325 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 55 لتر، وتستهلك السيارة 13.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

هافال DARGO موديل 2023

سعر سيارة هافال DARGO موديل 2023 في السعودية يصل الي 124 ألف ريال سعودي .

2-بيجو 3008 موديل 2023

تحصل سيارة بيجو 3008 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وقوة تصل الي 165 حصان، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 15.1 ثانية.

بيجو 3008 موديل 2023

تباع سيارة بيجو 3008 موديل 2023 في السعودية بأسعار تبدأ من 121 ألف ريال سعودي، وتصل الي 157 ألف ريال سعودي .

3-جيتور اكس 90 بلس موديل 2023

زودت سيارة جيتور اكس 90 بلس بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 194 حصان، وعزم دوران يصل الي 290 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 55 لتر.

جيتور اكس 90 بلس موديل 2023

يبلغ سعر سيارة جيتور اكس 90 بلس  موديل 2023 في السعودية 114 ألف ريال سعودي .

4-شانجان CS 95 موديل 2023

تستخدم سيارة شانجان CS 95 محرك سعة 2000 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 360 نيوتن/متر، وقوة 233 حصان، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 12.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 74 لتر.

شانجان CS 95 موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة شانجان CS 95 موديل 2023 في السعودية من 110 ألف ريال سعودي، وتصل الي 130 ألف ريال سعودي .

5-جي أي سي GS8 موديل 2023

تمتلك سيارة جي أي سي GS8 محرك سعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الي 200 حصان، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 12.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

جي أي سي GS8 موديل 2023

تقدم سيارة جي أي سي GS8 موديل 2023 للبيع في السعودية، بأسعار تبدأ من 109 ألف ريال سعودي، وتصل الي 137 ألف ريال سعودي.

هافال DARGO موديل 2023 بيجو 3008 موديل 2023 جيتور اكس 90 بلس موديل 2023 شانجان CS 95 موديل 2023 جي أي سي GS8 موديل 2023

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