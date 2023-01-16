الدومينيكان .. بهي الدين : دول جديدة مشاركة في معرض القاهرة للكتاب 2023

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمركز مصر للمعارض الدولية، للكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب: "معًا نلتقي اليوم لنعلن عن الدروة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، شعارها: على اسم مصر... معًا: نقرأ... نفكر... نبدع..، معًا في القاهرة ومن مصر صانعة الحضارة، المبدعة فيها، المحافظة على قيمها، من مصر مهد الكتابة والمعرفة.. حاملة رسالة التنوير".

وأضاف: "ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب ليرسخ ما دونته مصر منذ الأزل "كُنْ كاتبًا وحاملاً قلم المعرفة"، وحينها فإن ما يخطه قلمك "سيعيش أبد الدهر"، لذا كانت في البدء الكلمة، ومقرونًا بها اقرأ، معًا نلتقي لنقرأ ونفكر.. نناقش.. نتفاعل، تأكيدًا لدورنا في التفاعل مع الحضارات، واستيعاب الفكر الإنساني، وصهره، ورعاية إبداعه، ليأتي صون الهُويّة استمرارًا لرسالتنا الخالدة.. وبناء الوعي هدفنا السامي، حفاظًا على الشخصية المصرية وقيمها الأصيلة.. إنها قيم خالدة تحملها الجمهورية الجديدة".

وتابع: "تنطلق هذه الدورة من عمر حدث ثقافي دولي، هو عصر من التنوير والمعرفة، تأكيدًا على رعاية الجمهورية الجديدة للفكر والإبداع، وصناعة النشر، حيث تقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الشريك الإستراتيجي للمعرض، ويشاركنا فيها 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، وواحد وخمسون دولة، من بينها دولٌ جديدة مثل المجر والدومينيكان.



هذا.. بالإضافة إلى فعاليات ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء المستقبل الذي نتطلع إليه.

وإضافة إلى برنامج المعرض المهني الذي يحمل عنوان "برديات"، وهو البرنامج الذي انطلق الدورة الماضية ليضع المعرِض على خارطة صناعة النشر العالمية، يشاركنا في تنفيذه زملاؤنا من الناشرين".

وأكمل: "وتعزيزًا لرؤية مصر 2030 يُقام على هامش المعرض مؤتمران: الأول هو الملكية الفكرية تحت شعار: "حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة"، والثاني الترجمة عن العربية وشعاره "جسر الحضارة".



يشاركنا في هذه الدورة وزارات ومؤسسات وهيئات مصرية وعربية، ومبادرات وطنية منها: وعي، ودويّ، وحياة كريمة.



وانطلاقًا نحو المحتوى الرقمي، يُدشّن مشروع مكتبة الأسرة الرقمية، ودعم صناع المحتوى الرقمي.

ومساندة لـ "قادرين باختلاف" يواصل المعرض دعمه بأن يفتح أبوابه مجانًا لهم ومرافقيهم، ويقدم لهم خصومات خاصة.



وحرصًا من الوزيرة على دعم القراءة وتسهيل الحصول عليها فقد أطلقت مبادرة: "الثقافة والفن للجميع"، حيث تتوفر الكتب المخفضة في أروقة قطاعات وزارة الثقافة، وسوف تستمر هذه المبادرة طوال العام، وندعو الناشرين أن ينضموا إليها. هذا إلى جانب خصومات يقدمها الناشرون المصريون والعرب.



بالإضافة إلى تحديد سعر التذكرة الإلكترونية بـ 5 جنيه.

وللطفل نصيب كبير من المعرض يتمثل في تخصيص صالة لكتاب الطفل، وفعاليات ثقافية وفنية تقدم زادًا ثقافيًا ومعرفيًا للطفل والنشء طوال أيام المعرض.



من هنا نقدم الإبداع.. لنخرج من هذا كله برؤى جديدة لبناء مستقبل يسهم في ازدهار الحضارة الإنسانية التي نتحمل نحن مسؤولية كبيرة في صونها والارتقاء بها، من خلال ترسيخ قيم البناء والإبداع.



إنها رسالة الإنسان في أن يرتقي بنفسه وبمن حوله وعالمه تحقيقًا لمشيئة الخالق له أن يبقى معمرًا للعقل والأرض".



وتابع: "وهذه هي الرسالة الحقيقية لهذا الوطن الخالد الذي طالما عَلَّم وبنى وأبدع.



اسمحي لي معالي الوزيرة أن أقدم لسيادتكم جزيل الشكر على دعمكم ومساندتكم ومتابعتكم الدقيقة وتوجيهاتكم في إعداد هذه الدورة من المعرض بما يليق بمصر ودورها الرائد.



والشكر للجان المعرض الثقافية والإدارية، ولاتحادي الناشرين المصريين والعرب، وزملائي بالهيئة المصرية العامة للكتاب، ومركز مصر للمعارض والمؤتمرات، والشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات منفذ المنصة الرقمية للمعرض، والبنك الأهلي لرعايته جائزة المعرض، والبريد المصري، وكل شركاء العمل، من المؤسسات الوطنية.



إن مصر الآن تتبنى المقاربة التنموية في مجلات الحياة كافة، من أجل ترسيخ التفاعل الحضاري في المنطقة وفي العالم، ونأمل أن يكون معرض القاهرة الدولي للكتاب صورة حية من هذا التفاعل المرجوّ".

وأنهى: "أخيرًا الشكر كله للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته الكاملة للمعرض ودعمه الكريم.



في كل هذه الظروف العالمية التي نعلمها جميعًا، ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الجديد، لنأكد أننا دائمًا قادرون على تحدي الصعاب. وتجاوز المحن..



في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. نلتقي لنقرأ معًا ما نُنتجه وما ينتجه الآخرون لنرتقي معًا.. والارتقاء قيمة خالدة.



في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. نلتقي لنتحاور، ونضع كل الأفكار على طاولة الحوار. معًا.. نرسخ قيم الخلود، الحوار، التسامح، والانتماء.في هذا العُرس الثقافي والحضاري والإنساني، على أرض الكنانة".