للمشاركة في القمة الثلاثية.. الرئيس الفلسطيني يصل إلى القاهرة

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى مصر في زيارة رسمية، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

وقال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، إن زيارة الرئيس الفلسطيني هدفها المشاركة في لقاء قمة ثلاثية ستجمع رؤساء دول مصر وفلسطين والأردن في القاهرة، تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية وتنسيق المواقف ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، من أجل إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967.

كما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.