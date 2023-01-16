طرح 672 وحدة بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث.. تفاصيل

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في حساب تمويل الإسكان الاقتصادي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ عن طرح 672 وحدة بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث.

وأكد حساب التمويل الاقتصادى، أنه من المقرر فتح باب الحجز لوحدات الإسكان الاقتصادي بواقع 672 وحدة سكنية بمشروع نزهة التجمع الثالث “منطقة المستقبل 3”، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 22 يناير 2023.

وقال تقرير صادر عن الوزارة، إنه سيتم التخصيص بوحدات الإسكان الاقتصادى بنظام أسبقية الحجز “أون لاين” من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، يوم 22 يناير الجارى، وفقاً لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مساحات الوحدات

وسيتم طرح 672 وحدة سكنية بمشروع نزهة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، للحصول على وحدات سكنية بنظام النصف تشطيب وتتراوح مساحات الشقق السكنية ما بين 112م و120م.

وأشار موقع هيئة المجتمعات العمرانية إلى أن جميع التفاصيل الخاصة بشروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد متاحة على موقع الحجز الإلكتروني، اعتبارا من يوم الأحد 30 أكتوبر 2022.