الديموقراطيات تتراجع أمام الانهيار الاقتصادي.. الشعوب الغربية لا تثق في حكوماتها| تقرير

‏يخلق الخوف الاقتصادي، مستويات قياسية من ‏‏الاستقطاب في جميع أنحاء العالم‏‏، لا سيما في الدول المتقدمة ذات الاقتصادات البطيئة النمو، مثل إسبانيا واليابان، وفقا لأحدث استطلاع سنوي أجراه إيدلمان لقياس الثقة.‏

ويؤدي الاستقطاب في العالم إلى عدم الاستقرار مما يخلق حالة من عدم اليقين للأعمال، وهذا يضع المزيد من الضغوط على الشركات وقادة الشركات لتأسيس الثقة بين المستهلكين التي فشلت الحكومات في الفوز بها.‏

عدم تفاؤل اقتصادي

‏وللسنة الثالثة على التوالي، تعد الأعمال هي المؤسسة الوحيدة على مستوى العالم التي ينظر إليها على أنها أخلاقية ومختصة، وينظر إلى وسائل الإعلام والحكومة على أنها غير أخلاقية وغير كفؤة بشكل خاص في معالجة المشاكل المجتمعية، في حين ينظر إلى المنظمات غير الحكومية على أنها أخلاقية، ولكنها أقل كفاءة.‏

‏وفي جميع أنحاء العالم، إنهار التفاؤل الاقتصادي بفضل ارتفاع التضخم في أعقاب الوباء، و‏في 24 من أصل 28 دولة شملها الاستطلاع، انخفضت الثقة في الاقتصاد إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، ووفقا للدراسة.

ويعتقد المشاركون في الصين فقط أنهم وأسرهم سيكونون أفضل حالا في غضون خمس سنوات.‏

‏ولم يكن لدى أي من الدول المتقدمة ال 14 التي شملها الاستطلاع أكثر من 35 في المئة من المشاركين في الاستطلاع قولهم إنهم واثقون من أن أسرهم ستكون أفضل حالا في غضون خمس سنوات.‏

وتعاني الدول النامية ذات الاقتصادات البطيئة، مثل الأرجنتين وجنوب أفريقيا والبرازيل والمكسيك، من فجوات كبيرة للثقة بين قطاع الأعمال والحكومة، في حين تشهد الاقتصادات سريعة التوسع مثل إندونيسيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة أصغر الفجوات في الاقتصاد.‏

‏الاستقطاب في الدول الديموقراطية

وفي الأماكن التي لطالما اعتبرت ديمقراطيات مستقرة، مثل الولايات المتحدة والأرجنتين، يؤدي انعدام الثقة الاقتصادية والسياسية إلى مزيد من الاستقطاب.‏

‏ووفقا للبيانات، فإن ست دول على مستوى العالم - الولايات المتحدة وكولومبيا وجنوب إفريقيا والأرجنتين وإسبانيا والسويد - تعتبر مستقطبة بشدة.‏

و‏البرازيل والمكسيك وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان وإيطاليا وألمانيا وهولندا معرضة لخطر الاستقطاب الحاد.

وتعد ‏مستويات الاستقطاب وانعدام الثقة الاقتصادية أقل في الأنظمة التقليدية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك جزئيا إلى المزيد من التفاؤل الاقتصادي في تلك البلدان.‏

ما هو الاستقطاب؟

ويحدث الاستقطاب، حسب تعريف إيدلمان، نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك التشاؤم الاقتصادي، وعدم الثقة في وسائل الإعلام والحكومة، وعدم المساواة النظامية، والافتقار إلى الهوية المشتركة.‏

و‏في كل بلد تقريبا شمله الاستطلاع، الثقة في الأعمال التجارية أقوى من الثقة في الحكومة، وفي الديمقراطيات الثقة في الحكومة منخفضة بشكل خاص.‏

‏وفي الأنظمة التقليدية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والصين، تكون فجوة الثقة بين قطاع الأعمال والحكومة صغيرة نسبيا.‏

‏وفي البلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي المرتفع ، مثل الولايات المتحدة والصين والهند وفرنسا والمملكة المتحدة ، تتراجع الثقة في الشركات الأجنبية.‏