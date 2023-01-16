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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتمطر تلج من 3 أيام.. نوة الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية بعنف.. شاهد

أرشيفية
أرشيفية

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن تعرض المحافظة لـ نوة الفيضة الكبرى منذ يوم 12 يناير ويصاحبها أمطار غزيرة جدا، وهذا الأمر معروف لدى جميع أهالي المحافظة.

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وأضاف "محمد الشريف" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الأمطار تتساقط منذ 3 أيام بشكل مباشر وغزير وهناك ثلوج تتساقط مع الأمطار، موضحا أن سيارات المحافظة تقوم بالعمل على شفط هذه المياه الموجودة فى الشوارع.

وتابع اللواء محمد الشريف أن الحالة المرورية فى الشوارع الرئيسية جيدة ولا يوجد بها أي مشاكل، مشيرا إلى أن سيارات الصرف الصحي تعمل بشكل مكثف لشفط جميع بقاعات المياه المتراكمة فى جميع المناطق بسبب الأمطار.

نوة الفيضة الكبرى تهب على الإسكندرية فى النصف الأول من شهر يناير، وسميت بهذا الاسم لأنها تجعل البحر يفيض ويزداد ارتفاع الأمواج بشدة مما يصعب خلالها ممارسة مهنة الصيد، وتستمر الفيضة الكبرى لمدة 6 أيام وتهب خلالها رياح جنوبية غربية شديدة الأمطار.

اللواء محمد الشريف نوة الفيضة الكبرى الاسكندرية الامطار الحالة المرورية

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