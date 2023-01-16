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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم طفلان.. إصابة 5 من أسرة واحدة في حادث تصادم بالشيخ زايد

صدى البلد

أصيب 5 أشخاص إثر تصادم سيارتين بمحور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، ونقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، يفيد بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بمحور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

 

وبالانتقال والفحص تبيّن حدوث تصادم بين سيارة ملاكي نصر، قيادة حسام عادل 35 عاما، رفقة والدته 50 عاما، ربة منزل، مصابة بكسر في الذراع الأيمن، وزوجته 28 عاما، ربة منزل، مصابة بكسر في الركبة اليسرى، والطفل «عمر» 3 أعوام، نجل قائد السيارة، مصاب بكسر في الكتف وكدمة بالرأس، والطفلة «رضوى» 4 أعوام، ابنة قائد السيارة، مصابة باشتباه كسر في الرقبة وكدمات متفرقة، وبين سيارة ملاكي أخرى قيادة أحمد أمين، 35 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ونتج عن الحادث تلفيات متفرقة بالسيارتين.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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