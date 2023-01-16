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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية تعلن ارتفاع سعر صرف عملتها أمام الدولار

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

أصدر بنك المغرب المركزي المؤشرات الأسبوعية للفترة الممتدة من 5 يناير إلى 11 يناير، التي شهدت ارتفاع في سعر الدرهم المغربي مقابل الدولار الامريكي، بزيادة قدرها 2.2%.

ووفقا لما نشر صحيفة أنا الخبر المغربي، فقد شملت المؤشرات 5 نقاط أساسية، كان أولها، أن ارتفعت قيمة الدرهم بنسبة 1.09 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 2,20 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتضمنت أيضا أنه لم يتم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وعن الأصول الاحتياطية الرسمية، قال البنك في بيانه، إنها بلغت  333,9 مليار درهم بتاريخ 06 يناير 2023، بانخفاض بنسبة 0,8% من أسبوع لآخر، وبارتفاع بنسبة 1.2% على أساس سنوي، بينما بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 101.9 مليار درهم، من بينها 56,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام،وذلك بناء على طلبات عروض، و21,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و23,8 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.

وعلى مستوى السوق البنكية، أعلن البنك أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ ما يعادل 4,6 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

الدولار الأمريكى سعر الدرهم بنك المغرب المركزي الدرهم المغربي

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