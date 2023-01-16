توفر عملة صعبة للبلد.. ادعم أهلك مبادرة لإمداد البنك المركزي بالدولارات|تفاصيل

رحب المصريون المقيمون بالخارج بمبادرة "ادعم أهلك"، التي تستهدف توفير العملة الأجنبية في البنك المركزي لشراء السلع الأساسية، والتي تدعمها فروع الاتحاد العام للمصريين في 47 دولة.

الدولار

مبادرة ادعم أهلك

تهدف مبادرة ادعم أهلك إلى إمداد البنك المركزي بالدولارات، من خلال تحويل 200 دولار لمساعدة الأهل في مصر، والتي يتم صرفها لهم بالجنيه المصري.

وتدر هذه المبادرة العملة الأجنبية إلى البنك المركزي حتى تستطيع الدولة توفير السلع الخارجية للمواطن المصري، ومن يريد التحويل أكثر من تلك القيمة فلا مانع من ذلك.

كما لاقت مبادرة ادعم أهلك ترحيب مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، لافتين إلى أن المصريين في الخارج داعمون لمصر دائمًا في كل خطواتها نحو التنمية.

وقال الدكتور عصام بسيوني، عضو مؤسس الاتحاد العام للمصريين في أمريكا، إن مبادرة "ادعم أهلك"، لاقت ترحيبا دوليا من أغلب المصريين المقيمين بالخارج.

وأضاف أن مبادرة "ادعم اهلك.. ادعم شعب مصر" تستهدف توفير العملة الأجنبية في البنك المركزى لشراء السلع الاساسية، لافتا إلى أن المصريون في الخارج دائما داعمين لمصر في كل خطواتها نحو التنمية.

وأكد أن المبادرة لا تتوقف عند التبرع للدولة المصرية، بل هي تهدف إلى تغذية البنك المركزى بالدولارات، من خلال تحويل "200 دولار" للأبناء والأهل في مصر، على أن يتم صرفها لهم بالجنيه المصري، مؤكدا أن هذه الطريقة ستدر العملة الأجنبية إلى البنك المركزى حتى تستطيع الدولة توفير السلع الخارجية للمواطن المصري، وأن من يريد التحويل أكثر من تلك القيمة فلا مانع من ذلك.

ادعم أهلك

مبادرة ايداع دولار

وطالب بسيوني وزير المالية بعمل حساب بنكي، يسمح بإيداع 200 دولار وتحويلها إلى "مستلم" بالجنيه المصري حتى يسهل المشاركة في المبادرة، لأن هناك عدد كبير من المصريين بالخارج مرحبين بالمبادرة لكنهم يرغبون في توفير آلية لتنفيذها.

وأكد أن المصريين بالخارج دائما ما يدعمون مصر عبر تحويل مدخراتهم، ولكن عبر قنوات معروفة، من خلال تحويلها عبر شركة مالية لينفقها أهلهم بالدولار، ويحولونها خارج البنوك المصرية نتيجة رفع سعر البيع خارج أبواب البنك، أو من خلال أهل الثقة في الدول التي يعيشون فيها، مع تسليم أهلهم في مصر ما يماثل قيمتها بالجنية المصري.

من جانبه أعلن صفوت البنا، رئيس الصداقة المصرية الاسترالية، الانضمام إلى مبادرة "ادعم اهلك.. ادعم شعب مصر"، وقال في رسالة إلى السفير محمد خليل، القنصل المصري في سيدني، إن المبادرة تستهدف دعم الاقتصاد المصري، عن طريق تغذية البنوك المصرية بالدولار مع إرسال قيمتها بالجنيه المصري إلى أهاليهم وذويهم.

وأضاف البنا، أن المبادرة تستهدف تحويل المصريين في أستراليا إلى حساباتهم البنكية الشخصية في مصر، أو عبر حساب بنكي خاص بالمبادرة، مطالبا القنصل المصري في سيدني بتحديد رقم حسابي في البنك المركزي المصري لدعم المبادرة.

ادعم أهلك

الاقتصاد المصري

من جانبه قال خالد شقير، رئيس جمعية مصر فرنسا 2000، إنه وسام من الرئيس لجمعية مصر 2000 بالجنوب الفرنسي مثل هذه المبادرة بل أعتبرها واجب قومي، ولا بد من دعم هذه المبادرة وأنا أعتقد أن كل المصريين بالخارج يقومون بإرسال أكثر من 200 دولار أو يورو في الشهر لأسرهم المتواجدة في مصر وعلى المصريين في الخارج دور مهم في هذه المرحلة الصعبة وليس فقط في مصر بل في العالم حيث زادت الأزمات في هذه الأوقات بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة ارتفاع الأسعار والتضخم الذي يشهده العالم.

وأضاف شقير لـ"صدى البلد"، أنه واجب على كل مصري بالتأكيد القيام بمثل هذه المبادرة ومن الممكن الإعلان عن القيام بعمل مشروع مصري قومي في مجال الصناعة برأس مال كبير يشارك به كل المصريين المتواجدين بالخارج بـ 100 دولار أو 200 دولار أو 200 يورو في هذا المشروع وتكون الأرباح في صالح المصريين في الخارج بعد 5 سنوات أو 10 سنوات لهذه الفترة الهامة جدا في تاريخ مصر؛ لأن المصريين بالخارج هم أحد أهم مصادر الاقتصاد المصري وجميعهم خلف القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.