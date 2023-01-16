عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس مصر.. طرد علي جبر بعد اعتراض سيف الجزيري ومنع فرصة واعدة

صدى البلد

احتسب الحكم محمود البنا خطأ على علي جبر لاعب بيراميدز وأشهر البطاقة الحمراء، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

توغل سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك بين لاعبي بيراميدز في الدقيقة 11 من عمر المباراة، ومر من علي جبر مدافع بيراميدز واعترضه جبر بخطأ في قانون الكرة يحتسب طرد، وهذا ما فعله الحكم.

هدف الزمالك الأول

سجل حسام عبد المجيد الهدف عن طريق رأسية رائعة في الدقيقة 5 من عمر المباراة بعد تمرير زيزو ركنية رائعة من الجبهة اليسرى لفريق بيراميدز.

قبل هذه الكرة طالب لاعبو الزمالك من حكم المباراة احتساب ركلة جزاء بعد ملامسة الكرة يد أحمد سامي مدافع بيراميدز داخل منطقة الجزاء ولكن لم يحتسب الحكم خطأ.

ويضم تشكيل الزمالك
:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي
خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه
ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي وسيف جعفر  ومحمد أشرف "روقا" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.


وجاء التشكيل بيراميدز كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي.
الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل
الهجوم: فخري لاكاي
البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - عبد الله مجدي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - هشام محمد - إسلام عيسى - محمود صابر
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

مثل مروان عطية| شوبير يصدم عشاق الزمالك في صفقة إيبوكا

49 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بحوالي مليار دولار

كهربا جاهز والأهلي خد قراره| حكاية خطاب أنهى الأزمة.. ماذا جاء به؟

بعد تراجعه 2.5 جنيه.. سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك

رحيل نجم بيراميدز قبل مواجهة الزمالك اليوم

مفاجأة.. الأهلي يعير نجم الفريق للبنك الأهلي بالمجان.. تفاصيل

هتاخد كيماوي بسببها.. الأطباء تحذر من حلاوة طحينية تباع بالأسواق بها سم قاتل

ترشيحاتنا

مليش واسطة وبتعرض لمؤامرة .. فنان شهير يبعث رسالة لمحمد رمضان: أرجوك افتكرني

إعلان ضوابط اختيار أعضاء لجان تقييم مدارس التعليم الثانوى الفني

30 دقيقة.. إصابة رمضان صبحي والزمالك يحاول استغلال المساحات بعد طرد علي جبر

في عيد ميلادها الـ 43.. شاهد| صورة وضعت ياسمين عبدالعزيز في مأزق

الجيش الأوكراني يسحب جزءا كبيرا من قواته في زابوريجيا.. ماذا يحدث؟

البنك المركزي الليبي يكشف حقيقة اختفاء 27.18 طن من الذهب منذ عام 2011

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة جورجينا.. شاهد| أجرأ إطلالات ريما العنزي المثيرة للجدل

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة على الموتوسيكل| شاهد

نظارة غريبة.. هدى المفتي تثير الجدل بظهورها اللافت | شاهد

رفقة ابنتها.. مي سليم تستعرض جمالها بصورة جديدة | شاهد

فيديو

تزوجت بدون مأذون.. هل تعاقب رحمة رياض بتهمة الزنا؟.. خدمة خاصة

عاجل| التعليم تعتذر للطلاب المصريين بالخارج.. وتصدر قرارات هامة لإنقاذ الامتحانات

أزمة بسبب زفاف عروسين من ذوي القدرات الخاصة .. ما القصة؟ "فيديوجراف"

تراجع الدولار واستقرار الذهب.. ماذا يحدث في الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

اﻟﻤﺰﻳﺪ