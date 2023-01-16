حلول غبية.. نجم الزمالك يشن هجوما عنيفا على فيريرا واللاعبين

أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن النواحي الإدارية وراء نجاح أي نادٍ، وما حدث في الفترة الأخيرة داخل الزمالك من هجوم ضد لاعبين، وفقدان العديد من الأسماء مثل أحمد فتوح، كان وراء النتائج السلبية.

وقال نصار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فتوح من أفضل اللاعبين في افريقيا، وهو من أبرز العناصر المؤثرة داخل الزمالك، كما أن هناك حالة لامبالاة من جانب فيريرا والذي كثرت أخطاؤه بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، كان عليه الضغط بكل قوة على بيراميدز ومشاركة مهاجم آخر بعد طرد علي جبر".

وأضاف: "كان يجب خروج عمرو السيسي ومشاركة مهاجم آخر واستغلال النقص العددي، لكن حدث العكس، كان هناك فردية لدى الكثير من اللاعبين، وكانت هناك حلول "غبية" من جانب مدرب الزمالك، لم نشعر بأن بيراميدز تعرض للنقص بعد طرد علي جبر".

وواصل: "لا أعرف ماذا يحدث في الزمالك، وأنا متضايق جدًا من نتيجة اليوم، كنت أعتقد أن الزمالك سيعبر بيراميدز، ويكون هناك حالة (فوقان) قبل لقاء القمة أمام الأهلي".

وأكمل: "يجب محاسبة إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة فيريرا واللاعبين.. (احنا اللي خسرنا نفسنا)، ولا أميل للتغيير حاليا، فيريرا أدار المباراة بشكل خاطئ، وباتشيكو تفوق عليه في كل شيء خلال الـ120 دقيقة".

وزاد: "مع احترامي لفيريرا، كانت هناك أخطاء فنية فادحة خلال اللقاء، واليوم كان جالسًا على الدكة لفترات طويلة، عكس ما كان يحدث بأنه كان يقف على الخط طوال المباراة، هناك أمور غير منضبطة، ولابد من لم الشمل سريعًا".

وأكد: "الزمالك في الـ6 مواجهات الأخيرة لم يفز سوى على الإسماعيلي وخسر مواجهتين وتعادل في 3، ولكن لا أميل إلى أي تغيير في الجهاز الفني، فقط علينا التركيز على الفوز بمباراة الأهلي والمنافسة على الدوري".

وتابع: "أرفض رحيل فيريرا، وافريقيا هي الأهم حاليا، والنيجيري جون ايبوكا سيضيف كثيرا لفريق الزمالك، ولا أعرف سبب سحب سيف الجزيري من المباراة، والدفع بـ سامسون".

وأردف: "زيزو عنده ثقة في نفسه، لكن لا ألوم عليه، حظه كان سيئا في ركلة الترجيح، ولا أحبذ مطلقا فكرة تغيير المدربين وسط الموسم".

واستطرد: "باتشيكو قام بتغيير الكثير داخل بيراميدز، بعد فكرة الاستحواذ السلبي الذي كان يحدث مسبقا، هناك تكتيك مختلف في صفوف الفريق حاليًا، بيراميدز يضم افضل اللاعبين داخل مصر ويحتاجون لثقة كبيرة، ورمضان صبحي لاعب كبير وكنت أتمنى استمراره خارج مصر".

وأتم: "أعتقد أن الاهلي الأقرب للوصول لنهائي كأس مصر، ومواجهة النهائي لن تكون سهلة مطلقا على الفريقين".