طارق الخولي: لجنة العفو الرئاسي لن تكون سببا في خروج شخص يهدد الأمن القومي

قال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة لن تكون سببا في خروج شخص يهدد الأمن القومي.

وأضاف الخولي - خلال اتصال هاتفي لبرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة (سي بي سي) وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي - أنه يتم التأكد من عدم انتماء هذه الحالات إلى أي تنظيمات إرهابية، وعدم مشاركتها في أي أعمال عنف، ومن تتوفر فيه هذه المعايير؛ يكون ضمن الحالات لمؤسسة الرئاسة، وندقق في ذلك بشدة؛ لأن لجنة العفو الرئاسي تؤكد دائما أنها لن تكون أبدا سببا في خروج أي شخص يشكل خطرا يمس حياة المصريين أو يهدد الأمن القومي للبلاد، وهذا جزء أساسي ورئيسي تعمل اللجنة من خلاله.

وأوضح أن اللجنة بصدد الانتهاء من الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج عن 31 من المحبوسين احتياطيا، متوجها بخالص الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنائب العام، ووزير الداخلية، على جهودهم المخلصة في هذا الملف، وإنجاح مهام عمل اللجنة.

وأكد الخولي، لكل ذوي المحبوسين، أن: اللجنة مستمرة بعملها وإعداد قوائم جديدة، وتتطلع لإفراجات خلال الفترة المقبلة، وأن التركيز الحالي هو تطبيق المعايير بشكل محايد ومدقق على كل الحالات التي ترد للجنة.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية تسرع بشكل كبير للغاية في إنهاء إجراءات المفرج عنهم، فالإجراءات تستغرق ساعات فقط، وبالتالي خلال ساعات سيتم الإفراج عنهم بشكل كامل، وهذا جزء من مجهودات وزارة الداخلية.