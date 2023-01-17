خبير لوائح: مشاركة كهربا محظورة حتى يتم سداد الغرامة لصالح نادي الزمالك



كشف طلال عبد اللطيف خبير اللوائح مفاجأة صادمة بعد خطاب اتحاد الكرة المصري للنادي الأهلي بشأن أحقية مشاركة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي في المباريات.



قال طلال عبد اللطيف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المادة 24 من لائحة الانتقالات بالاتحاد الدولي لكرة القدم تحظر مشاركة كهربا لحين سداد الغرامة لصالح نادي الزمالك".



وأضاف: "اتحاد الكرة أرسل خطابه إلى النادي الأهلي بأحقية مشاركة كهربا بناء على خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم؟ لماذا لم يُظهر اتحاد الكرة هذا الخطاب كي يكون موقفه سليما بنسبة 100%".



واختتم حديثه قائلا: "حال مشاركة كهربا في المباريات وطعن الزمالك، سيتعرض الأهلي إلى مشكلة، لأن مشاركة كهربا محظورة حتى يتم سداد الغرامة لصالح نادي الزمالك".