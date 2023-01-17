هعلمها الدحة.. شبيهة جورجينا رفيقة رونالدو تثير الجدل بتصريح غريب

بعد الضجة التي أثارتها مؤخرًا الشابة السعودية «ريما العنزي» بالشبه الغريب بينها وبين «جورجينا» صديقة النجم البرتغالي «كريستيانو رونالدو».

ظهرت ريما خلال لقاء تليفزيوني توضح حقيقة إجرائها عمليات تجميل للتشبه بـ جورجينا، وأبرز المواقف التي تتعرض لها في كل مكان بسبب الشبه بينهما.

تقول الشابة السعودية خلال برنامج سيدتي على قناة روتانا بأنها لم تتوقع الضجة التي أحدثها مقطع الفيديو المتداول لها وهي تقلد جورجينا.

وأوضحت أنها لم تجرِ أية عمليات تجميل للتشبه بصديقة النجم البرتغالي، بل إن متابعيها هم من طلبوا منها تقليد جورجينا.



هعلمها الدحة

وكشفت عن توقعاتها بأن يصل الشبه الكبير بينها وبين صديقة رونالدو إلى العالمية، وقالت: "إذا سولفت معها سأعلمها الدحة العنزية، وأقول لها مرحبا بك في السعودية".