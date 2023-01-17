حسين ياسر المحمدي يعلن عن بدء مهامه مع فيريرا اليوم

كشف حسين ياسر المحمدي المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003 عن تعيينه مدربًا بالجهاز الفني للفريق الأول المعاون للبرتغالي جوسفالدو فيريرا خلفا لأحمد عبد المقصود المدرب المساعد الذي رحل عن منصبه.

وقال حسين ياسر المحمدي : "تلقيت اتصالا هاتفيا قبل قليل وتم إبلاغي رسميا بتعييني مدربا في الجهاز الفني للفريق الأول، ومن المقرر أن أبدأ مهتمتي مع الفريق بداية من صباح اليوم الثلاثاء".

ورحل أحمد عبد المقصود عن منصبه عقب مباراة بيراميدز التي أقيمت في نصف نهائي كأس مصر.

وانضم عبد المقصود للجهاز الفني لفريق البنك الأهلي في منصب المدرب العام مع أمير عبد العزيز المدير الفني الجديد .

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي، المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل فريق بيراميدز لنهائي كأس مصر بالفوز على نظيره الزمالك 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي البطولة، بعد انتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.