عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين ياسر المحمدي يعلن عن بدء مهامه مع فيريرا اليوم

صدى البلد

كشف حسين ياسر المحمدي المدير  الفني  لفريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد  2003 عن تعيينه مدربًا بالجهاز الفني للفريق الأول المعاون للبرتغالي جوسفالدو فيريرا خلفا  لأحمد عبد المقصود المدرب المساعد الذي رحل عن منصبه.

وقال حسين ياسر المحمدي  : "تلقيت اتصالا هاتفيا قبل قليل وتم إبلاغي رسميا بتعييني مدربا في الجهاز الفني للفريق الأول، ومن المقرر أن أبدأ مهتمتي مع الفريق بداية من صباح اليوم الثلاثاء".

ورحل أحمد عبد المقصود عن منصبه عقب مباراة بيراميدز التي أقيمت في نصف نهائي كأس مصر.
وانضم عبد المقصود للجهاز الفني لفريق البنك الأهلي في منصب المدرب العام مع أمير عبد العزيز المدير الفني الجديد .

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم  الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي، المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل فريق  بيراميدز لنهائي كأس مصر بالفوز على نظيره  الزمالك 4-3  بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي البطولة، بعد انتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتأهل.. أول رد فعل من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك

عدم ارتداء حزام الأمان للسائق ومن بجواره.. مخالفات يسجلها الرادار.. تعرف عليها

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

اشحن الكارت تجيب عيش.. التموين تزف بشرى للمواطنين

ترك المباراة | تصرف مفاجئ من عبدالله السعيد بعد استبداله أمام الزمالك..فيديو

بشرى لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر

أحمد شوبير يفجر مفاجأة جديدة عن مشاركة كهربا مع الأهلي أمام سموحة

انخفاض سعر الذهب في مصر وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

مرتضى منصور لـ فيريرا: اتقي ربنا.. وأنت سبب رحيل أسامة نبيه

55 جنيها لـ البيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 17 يناير

وزير الخارجية الإيراني يزور تركيا لإجراء محادثات بشأن سوريا| تقرير

آيات لمنع الحسد والعين.. 5 أمور شرعية من الإفتاء للوقاية

رئيس النواب الليبي يكشف سبب الخلاف فى القاعدة الدستورية

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة في عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مش عارفة تشتري الذهب اتصوري معاه.. صفحة تثير الجدل على فيسبوك

فستان قصير.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة ملفتة

طريقة تحضير بان كيك زي المحلات

شرب القهوة على الريق.. يصيبك بأمراض خطيرة

فيديو

تفاصيل القبض على أخطر زعماء المافيا في إيطاليا/ فيديو جراف

صدمة الكاف.. سر استبعاد الزمالك من دوري السوبر الإفريقي .. شاهد

المياه مقطوعة .. ماذا يحدث في الشيخ زايد؟

مقدم 70 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ