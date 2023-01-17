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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سأدعم الجهاز الفني بقوة.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك

صدى البلد

فى أول تعليق من المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على خروج الزمالك من بطولة كأس مصر عقب الخسارة من بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر بركلات الجزاء اليوم قال أنه لن يقيل فيريرا المدير الفني للفريق وسيواصل دعم الجهاز الفني بقوة .

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية اليوم : مش همشى فيريرا ولكن عليه أن يتخلى عن سياسية العناد واللعب فى مراكز اللاعبين .

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على ضرورة أن يسمح فيريرا لمساعديه فى الجهاز الفنى المعاون بالوقوف على الخط وأن يستمع لآرائهم الفنى .

وخسر الزمالك من بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر بركلات الجزاء بأربعة أهداف مقابل ثلاثة عقب تعادل الفريقين فى الوقتين الأصلى والإضافى بهدف لكل منهما .

وخاض الزمالك مواجهة بيراميدز بتشكيل ضم  في نصف نهائي بطولة كأس مصر  باستاد القاهرة الدولي ضم

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي وسيف جعفر  ومحمد أشرف "روقا" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.

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