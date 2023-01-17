عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تستدعي ممثل السفارة التركية على خلفية تصريحات نائب عن الحزب الحاكم

صدى البلد

أعلنت الخارجية الألمانية أنها استدعت ممثلا عن السفارة التركية على خلفية تصريحات نائب عن حزب العدالة والتنمية التركي، أدلى بها في ألمانيا.

وقالت الخارجية الألمانية في تغريدة على "تويتر"، يوم الاثنين، أن "الأمور المماثلة لما قام به البرلماني التركي في مدينة نويس يجب ألا تتكرر. لا يوجد مكان لخطاب الكراهية في ألمانيا".

وأضافت الخارجية: "أوضحنا أن الفعاليات الخاصة بالحملات الانتخابية الأجنبية يجب إبلاغنا بها بشكل مسبق. وإن لم يلعب ممثلو تركيا بالقواعد، فسيكون من الضروري أن ندرس العواقب".

وأفادت وسائل الإعلام الألمانية بأن البرلماني التركي مصطفى أتشيكغوز أدلى بخطاب في مدينة نويس الألمانية الأسبوع الماضي هدد فيه مؤيدي منظمة الداعية التركي المعارض فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني، اللذين تعتبرهما أنقرة تنظيمين إرهابيين.

وكانت ألمانيا قد حظرت منذ عدة سنوات الدعاية الانتخابية للقوى السياسية التركية على الأراضي الألمانية لتجنبه نقل الصراعات السياسية الداخلية التركية إلى ألمانيا، حيث يقيم 1.4 مليون شخص لهم حق التصويت في الانتخابات التركية.

السفارة التركية حزب العدالة والتنمية الخارجية الالمانية المانيا مصطفى أتشيكغوز الانتخابات التركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتأهل.. أول رد فعل من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك

عدم ارتداء حزام الأمان للسائق ومن بجواره.. مخالفات يسجلها الرادار.. تعرف عليها

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

اشحن الكارت تجيب عيش.. التموين تزف بشرى للمواطنين

ترك المباراة | تصرف مفاجئ من عبدالله السعيد بعد استبداله أمام الزمالك..فيديو

بشرى لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر

أحمد شوبير يفجر مفاجأة جديدة عن مشاركة كهربا مع الأهلي أمام سموحة

انخفاض سعر الذهب في مصر وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

جنوب أفريقيا ستعاني من انقطاع الكهرباء حتى عام 2024| تقرير

برج إيفل في باريس يضيء بشعارات تضامن مع الإيرانيين

محاكمة رجال شرطة إندونيسيين بتهمة الإهمال في حادث تدافع بمباراة كرة قدم

ألمانيا.. إصابة 70 فردا من قوات الأمن خلال اشتباكات مع نشطاء المناخ

صحف الإمارات.. إدانة زوجة البشير بالثراء الحرام ومصادرة ممتلكاتها.. مخاوف من عودة الانفلات الأمني والاغتيالات في لبنان

مصرع شخصين وفقدان 12 آخرين جراء انفجار مصفاة ومصنع كيماويات في الصين

بعد فضيحة الوثائق السرية.. الجمهوريون يطلبون الإطلاع على سجلات زوار منزل بايدن

حادث أليم في الجزائر.. وفاة عائلة مكونة من 6 أفراد اختناقا بالغاز

ترشيحاتنا

مرتضى منصور لـ فيريرا: اتقي ربنا.. وأنت سبب رحيل أسامة نبيه

55 جنيها لـ البيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 17 يناير

وزير الخارجية الإيراني يزور تركيا لإجراء محادثات بشأن سوريا| تقرير

آيات لمنع الحسد والعين.. 5 أمور شرعية من الإفتاء للوقاية

رئيس النواب الليبي يكشف سبب الخلاف فى القاعدة الدستورية

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة في عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مش عارفة تشتري الذهب اتصوري معاه.. صفحة تثير الجدل على فيسبوك

فستان قصير.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة ملفتة

طريقة تحضير بان كيك زي المحلات

شرب القهوة على الريق.. يصيبك بأمراض خطيرة

فيديو

تفاصيل القبض على أخطر زعماء المافيا في إيطاليا/ فيديو جراف

صدمة الكاف.. سر استبعاد الزمالك من دوري السوبر الإفريقي .. شاهد

المياه مقطوعة .. ماذا يحدث في الشيخ زايد؟

مقدم 70 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ