أحمد كريمة: المذاهب رؤى اجتهادية.. ولا يشترط أن يتبع الفرد مذهبا معينا

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن المسلمين يتعبدون بالدين وليس بمذهب في الدين .

وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "،:" المذاهب الإسلامية تعتبر رؤى اجتهادية ".

وتابع أحمد كريمة :" المذاهب الإسلامية لم تُحصر في الأربع مذاهب فقط "، مضيفا:" المذاهب الإسلامية بها الصواب والخطأ لكن لم يتعمد أحد أن يخطيء في دين الله ".

وأكمل أحمد كريمة:" الإسلام ضد التقليد والتجميد، والإسلام يكون بإعمال العقل في النص"، مضيفا:" اجتهادات الصحابة كانت مقبولة ".

ولفت احمد كريمة :" هناك العديد من المذاهب الإسلامية التي اندثرت، وليس شرطا أن يتبع الفرد المسلم مذهبا إسلاميا معينا".