مرتضى منصور لـ فيريرا: اتقي ربنا.. وأنت سبب رحيل أسامة نبيه

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إن البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك وراء رحيل أسامة نبيه المدرب العام للفريق؛ بسبب رفضه أن يقوم نبيه بتوجيه اللاعبين في المباريات.

وأضاف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن فيريرا لا يستمع لمعاونيه، ويرفض التخلي عن أفكاره التدريبية التي تسببت هذا الموسم في خسارة 3 بطولات.

ووجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة لفيريرا : اتقى ربنا وخد برأي معاونيك .. وأقول لجماهير الزمالك مش همشِّي فيريرا .. انت مش فيريرا بتاع زمان .. من فضلك احترم موهبتك التدريبية .

كما وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة نارية للاعبين المتخاذلين فى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين تسببوا فى خسارة الزمالك أمام بيراميدز اليوم بركلات الجزاء فى نصف نهائى كأس مصر، قائلا: سنتكوا سودا .. اللاعبين الذين تسببوا فى أن ينام الملايين من جماهير الزمالك بحزن شديد سيتم عقابهم بشكل حازم وحاسم .

وأكد مرتضى منصور أنه لن يسمح بالشليلية فى الفريق بين اللاعبين، والجهاز الفني بقيادة فيريرا يجب أن يقف مع نفسه ويعيد حساباته الفنية مرة أخرى بعد ضياع 3 بطولات متتالية .

وطالب مرتضى منصور جماهير الزمالك بمساندة الفريق فى مباراة القمة القادمة أمام الأهلي، السبت المقبل، خاصة أنها تمثل مرحلة مهمة من عمر المسابقة .

أول تعليق من مرتضى منصور على خروج الزمالك من كأس مصر

علق من المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على خروج الزمالك من بطولة كأس مصر عقب الخسارة من بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر بركلات الجزاء ، أمس، حيث قال إنه لن يقيل فيريرا المدير الفني للفريق وسيواصل دعم الجهاز الفنى بقوة .

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية اليوم : مش همشى فيريرا ولكن عليه أن يتخلى عن سياسية العناد واللعب فى مراكز اللاعبين .

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على ضرورة أن يسمح فيريرا لمساعديه فى الجهاز الفنى المعاون بالوقوف على الخط وأن يستمع لآرائهم الفنية .

وخسر الزمالك من بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر بركلات الجزاء بأربعة أهداف مقابل ثلاثة عقب تعادل الفريقين فى الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما .

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

وخاض الزمالك مواجهة بيراميدز بتشكيل ضم في نصف نهائي بطولة كأس مصر بإستاد القاهرة الدولي ضم

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي وسيف جعفر ومحمد أشرف "روقا" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.