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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين ياسر المحمدي يتحدث عن رؤيته لمباراة القمة ورسالة لجمهور الزمالك

لقاء سابق بين الزمالك
لقاء سابق بين الزمالك والأهلي

 

تحدث حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد بالجهاز الفني للزمالك عن رؤيته بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال المحمدي: "لاعبو الزمالك جاهزون بدنيًا بشكل كبير وهناك وقت كافي للاستشفاء قبل مباراة الأهلي".

وأضاف: "الأهلي لديه مشكلة فنية واضحة وليس هناك فروقات كبيرة مع الزمالك، وتبقى القمة دائما مباراة خارج الحسابات".

واستكمل: "نرغب في رؤية مباراة رائعة مع النادي الأهلي تليق بكرة القدم المصرية بعد المستويات المميزة التي شاهدناها في كأس العالم".

وعن احتياجات الزمالك، قال: "الزمالك في حاجة لمهاجم كبير يستطيع صنع الفارق، ليس هناك وقت للصبر والتجربة، فلدينا المنافسة في الدوري بجانب افتتاح المشوار الإفريقي".

وأكد المحمدي أن المدير الفني هو أكثر شخص على دراية بقدرات اللاعبين ومتى يتم الدفع بهم، مشيرا إلى أن الزمالك لديه العديد من اللاعبين الشباب الذين يستطيعون تقديم مستويات رائعة".

ووجه حسين ياسر رسالة لجمهور الزمالك قائلا: " أوجه رسالة لجماهير الزمالك بأننا نحتاج لدعمهم دائمًا وأننا كنا أبطال الدوري الموسمين الماضيين ونمتلك لاعبين رائعين وعليهم مواصلة الدعم والمساندة".

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حسين ياسر المحمدي يتحدث عن رؤيته لمباراة القمة ورسالة لجمهور الزمالك

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