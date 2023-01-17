بوريس جونسون يكتب مذكراته عن فترة رئاسته لحكومة بريطانيا

أبرم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون صفقة مع الناشر هاربر كولينز لكتابة مذكرات ستغطي دوره في قلب واحدة من أكثر الفترات دراماتيكية في التاريخ البريطاني الحديث.

واستقال جونسون من منصب رئيس الوزراء في أوائل سبتمبر بعد استقالة وزرائه بشكل جماعي بسبب سلسلة من الفضائح ، بما في ذلك الأحزاب في قلب الحكومة عندما كانت بقية بريطانيا تحت إغلاق صارم خلال جائحة COVID-19.

وقال هاربر كولينز يوم الاثنين إن جونسون وقع اتفاقا لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن المبلغ الذي سيدفعه أو موعد إصدار الكتاب.

غطت الفترة التي قضاها جونسون في منصبه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، ووباء COVID-19 وما تلاه من اكتشافات حول الأحزاب التي انتهكت قواعد الإغلاق في المباني الحكومية ، ورد فعل بريطانيا الأولي على الغزو الروسي لأوكرانيا.

أرابيلا بايك ، مديرة النشر في قسم هاربر كولينز ، الذي حصل على حقوق الكتاب ، وصفته بأنه 'مذكرات لا مثيل لها'.

وقالت: 'أتطلع إلى العمل مع بوريس جونسون وهو يكتب روايته عن الفترة التي قضاها في المنصب خلال بعض أهم الأحداث التي شهدتها المملكة المتحدة في الآونة الأخيرة'.

منذ تركه منصبه ، حقق جونسون أكثر من مليون جنيه إسترليني (1.2 مليون دولار) لأربعة خطابات بما في ذلك لشركات التأمين والمستثمرين في blockchain.

كان من المتوقع على نطاق واسع أن يستأنف جونسون ، الذي لطالما كان بريقه أحد السمات المميزة له ، مسيرته في الكتابة والانضمام إلى دائرة التحدث بعد ترك منصبه.

تتضمن كتبه السابقة سيرة ذاتية لبطله وزعيم الحرب البريطاني ونستون تشرشل وقد وافق على تأليف كتاب عن وليام شكسبير قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء.

في أكتوبر ، تخلى جونسون عن محاولة لاستعادة الوظيفة التي فقدها قبل أسابيع فقط بعد أن أُجبرت خليفته ليز تروس على التنحي كرئيسة للوزراء.

بعد أن عاد إلى المنزل من عطلة في منطقة البحر الكاريبي ، قال جونسون إنه لا يعتقد أنه يستطيع توحيد نواب حزب المحافظين.