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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دودو الجباس يكشف رسالة باتشيكو للاعبي بيراميدز للفوز على الزمالك في الكأس

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

أكد دودو الجباس مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق طالبهم بين شوطي لقاء الزمالك بعدم دخول مرماهم أي أهداف.

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وقال الجباس في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" ،"باتشيكو أكد علينا بضرورة ألا تهتز شباكنا في الشوط الثاني لأن الفريق سيكون قادرا على التعويض طالما الفارق هدف واحد فقط بالإضافة إلى ضرورة الاستحواذ".

وتابع :"عندما وصلنا لركلات الترجيح كان لدينا ثقة كبيرة في تحقيق الفوز والأمر كان واضح للجميع".

وأضاف "الطرد منح لاعبي الزمالك ثقة زائدة وكان في صالحنا بشكل أكبر ،اكيس يعتمد بشكل أكبر على الاستحواذ وباتشيكو الأولوية بالنسبة له التنظيم الدفاعي".

وأضاف :"لا صحة لإنهاء تجربة بيراميدز مع نهاية الموسم ونحن كلاعبين لم يتم إبلاغنا بأي شيء".

وعن عبدالله السعيد قال :"أتمنى استمراره معنا وعدم رحيله لانه قيمة وخبرة كبيرة".

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