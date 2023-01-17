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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاة فاتن حمامة.. عدد زيجاتها ومحطات من مشوارها الفني

فاتن حمامة
فاتن حمامة

تحل اليوم ذكرى وفاة فاتن حمامة، سيدة الشاشة العربية، والتي تركت بصمتها الفريدة ومشوارا فنيا زاخرا، حتى أصبحت مدرسة يدرس من خلالها الفن المصري، كما أصبحت إحدى أهم ممثلات السينما المصرية على مدار التاريخ .


ونرصد في هذا التقرير أبرز محطاتها:

اسمها بالكامل فاتن أحمد حمامة ولدت يوم 27 مايو عام 1931 في السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وكان والدها أحمد حمامة يعمل موظفا في وزارة التربية والتعليم.

بدأت مسيرتها الفنية في سن صغير، فبعد أن فازت في مسابقة أجمل طفلة؛ أرسل والدها صورة لها إلى المخرج محمد كريم الذى كان يبحث عن طفلة تقوم بالتمثيل مع الموسيقار محمد عبد الوهاب فى فيلم يوم سعيد عام 1940، واقتنع المخرج محمد كريم بموهبتها ورشحها لأول أدوارها “أنيسة" فى فيلم “يوم سعيد”.


حصلت “سيدة الشاشة العربية” علي العديد من الجوائز منها ” أحسن ممثلة لسنوات عديدة، وشهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة‏ عام 1999، وجائزة نجمة القرن من قبل منظمة الكتاب والنقاد المصريين عام 2000، ووسام الأرز من لبنان (1953 ، 2001)، وميدالية الشرف من قبل جمال عبد الناصر، وسام المرأة العربية من قبل رفيق الحريري، وشهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية ببيروت‏ عام 2013″.

عدد زيجات فاتن حمامة

تزوجت فاتن حمامة ثلاث مرات، المرة الأولي كانت من المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1947، واستمر زواجهما حتى 1954 وأثمر عن زواجهما ابنتها نادية.

ثم تزوجت من عمر الشريف من 1954 حتى 1974 وأثمر عن زواجهما ابنه طارق الشريف، وبالرغم من انفصالها عن عمرو الشريف إلا أن قصة حبهما تعد من أشهر قصص الحب في الوسط الفني، وظل عمر الشريف يؤكد طوال حياته إن حب فاتن حمامة سيظل هو الحب الحقيقي في حياته.

وبعدما انفصلت عن عمر الشريف، تزوجت من الطبيب المصري عبد الوهاب محمود وعاشت معه حتى وفاتها عام في عام 2015.

رحيل فاتن حمامة

رحلت النجمة فاتن حمامة، عن عالمنا في 17 يناير عام 2015، عن عمر ناهز 83 عامًا، رحلت لكن ما زالت عالقة في قلوب محبيها.

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