هدى الأتربي تحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز| شاهد

احتفلت الفنانة هدى الأتربي، بعيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت صورة سيلفي تجمعهم، وكتبت: عيد ميلاد سعيد يا أحلى ياسمين.

مسلسل ضرب نار

تدخل النجمة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني 2023 بمسلسل "ضرب نار"، والذى يعد من الأعمال المنتظرة في دراما رمضان، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، ومقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

ويشارك في بطولة المسلسل النجم أحمد العوضى، والذى يعد ثالث تعاون درامى بينهما، بعدما قدمًا سويًا مسلسلات "لآخر نفس" ومسلسل "اللى ملوش كبير" العام قبل الماضى.