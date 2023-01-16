عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها الـ 43.. شاهد| صورة وضعت ياسمين عبدالعزيز في مأزق

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

يصادف اليوم، عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي أتمت عامها الـ 43.

وتحرص الفنانة ياسمين عبد العزيز، على الظهور بشكل مختلف ومميز، ونشر الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

txt

في عيد ميلادها الـ43.. 5 صور لم تشاهدها لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

txt

ملابس جريئة.. سارة سلامة تثير ضجة بظهورها اللافت | شاهد

وتميل الفنانة ياسمين عبد العزيز، إلى اختيار الملابس المميزة والماركات العالمية التي تكشف عن جمالها وأناقتها. 

وظهرت ياسمين عبد العزيز، خلال الفترة الماضية بالعديد من الصور المختلفة التي آثارت الجدل حول حملها.

ولوحظ أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، لم تظهر بشكل كامل في جميع الصور، وعملت على الوقوف بشكل غير ظاهر بجانب زوجها وأصدقائها، مما أثار الجدل حول حقيقة حملها

وإليكم أبرز الصور التي وضعت ياسمين عبد العزيز في مأزق.

ياسمين ياسمين عبد العزيز حمل ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز والعوضي عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

مثل مروان عطية| شوبير يصدم عشاق الزمالك في صفقة إيبوكا

49 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بحوالي مليار دولار

كهربا جاهز والأهلي خد قراره| حكاية خطاب أنهى الأزمة.. ماذا جاء به؟

بعد تراجعه 2.5 جنيه.. سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك

رحيل نجم بيراميدز قبل مواجهة الزمالك اليوم

مفاجأة.. الأهلي يعير نجم الفريق للبنك الأهلي بالمجان.. تفاصيل

هتاخد كيماوي بسببها.. الأطباء تحذر من حلاوة طحينية تباع بالأسواق بها سم قاتل

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها الـ43.. 5 صور لم تشاهدها لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

احترسوا.. جمال شعبان يحذر من تناول هذا النوع من المسكنات

احترس.. تناول هذه الفاكهة بكمية كبيرة يصيبك بهشاشة العظام

من غير فلوس.. مشروب سحري يقضي على البرد

إطلالة جريئة.. كنزي عمرو دياب تستعرض جمالها بصورة جديدة | شاهد

ملابس جريئة.. سارة سلامة تثير ضجة بظهورها اللافت | شاهد

نشرة المرأة والصحة.. خطوبة مصور وبلوجر تشعل السوشيال ميديا.. تناول هذا المشروب في الشتاء يحميك من الأمراض

بعد الإعلان عن حبها الجديد.. 10 صور آثارت الجدل لـ ندى الكامل

ترشيحاتنا

30 دقيقة.. إصابة رمضان صبحي والزماك يحاول استغلال المساحات بعد طرد علي جبر

في عيد ميلادها الـ 43.. شاهد| صورة وضعت ياسمين عبدالعزيز في مأزق

الجيش الأوكراني يسحب جزءا كبيرا من قواته في زابوريجيا.. ماذا يحدث؟

البنك المركزي الليبي يكشف حقيقة اختفاء 27.18 طن من الذهب منذ عام 2011

دولة عربية تعلن ارتفاع سعر صرف عملتها أمام الدولار

ليس من خلق النبي .. رمضان عبدالمعز يحذر من الدعاء على الناس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة جورجينا.. شاهد| أجرأ إطلالات ريما العنزي المثيرة للجدل

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة على الموتوسيكل| شاهد

نظارة غريبة.. هدى المفتي تثير الجدل بظهورها اللافت | شاهد

رفقة ابنتها.. مي سليم تستعرض جمالها بصورة جديدة | شاهد

فيديو

تزوجت بدون مأذون.. هل تعاقب رحمة رياض بتهمة الزنا؟.. خدمة خاصة

عاجل| التعليم تعتذر للطلاب المصريين بالخارج.. وتصدر قرارات هامة لإنقاذ الامتحانات

أزمة بسبب زفاف عروسين من ذوي القدرات الخاصة .. ما القصة؟ "فيديوجراف"

تراجع الدولار واستقرار الذهب.. ماذا يحدث في الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

اﻟﻤﺰﻳﺪ