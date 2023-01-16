في عيد ميلادها الـ 43.. شاهد| صورة وضعت ياسمين عبدالعزيز في مأزق

يصادف اليوم، عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي أتمت عامها الـ 43.

وتحرص الفنانة ياسمين عبد العزيز، على الظهور بشكل مختلف ومميز، ونشر الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتميل الفنانة ياسمين عبد العزيز، إلى اختيار الملابس المميزة والماركات العالمية التي تكشف عن جمالها وأناقتها.

وظهرت ياسمين عبد العزيز، خلال الفترة الماضية بالعديد من الصور المختلفة التي آثارت الجدل حول حملها.

ولوحظ أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، لم تظهر بشكل كامل في جميع الصور، وعملت على الوقوف بشكل غير ظاهر بجانب زوجها وأصدقائها، مما أثار الجدل حول حقيقة حملها

وإليكم أبرز الصور التي وضعت ياسمين عبد العزيز في مأزق.