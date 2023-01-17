زادت بنسبة 10%.. نصائح وقائية لتجنب إصابة الأطفال بفيروس كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن إصابات كورونا ازدادت آخر شهر على مستوى العالم، بحوالي 14 مليون إصابة، وهي أعلى بنسبة 10% من الشهر الماضي، و50 ألف حالة، بنسبة 22% عن الشهر الذى قبله.

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه على الأطفال تحت سن الست سنوات تجنب التواجد فى أماكن مزدحمة وعدم الخروج كثيرا هذا الشهر، إلى جانب تناول لقاح الإنفلونزا بما أنه يتم أخذه فى أول ستة أشهر، موضحا أنه على الأطفال الذين يتعدي سنهم الـ6 سنوات الحذر لأنهم الأكثر فئة عرضة لكورونا والفيروس المخلوي التنفسي.

وأوضح أنه على المدارس توعية الأطفال وتجنب جلوسهم مع بعضهم فى المدارس، وغسل أيديهم باستمرار، وأن يحملوا أدوات للنظافة الشخصية لهم، ناصحا الأمهات بإبقاء أطفالهن في المنزل عند ظهور أو بداية أى أعراض.