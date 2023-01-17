سرقوا عيش الغلابة خلال 2022.. مصادرة 420 طنا و15 كجم دقيق بسوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، منذ قليل، أنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة خلال العام الماضي 2022م، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج.

وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

ضبط كمية من الدقيق خلال 2022م

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات استمرت طوال العام من يوم 1/1/2022 إلى يوم 31/12/2022م، أسفرت عن ضبط كمية من الدقيق، بلغت جملته 420 طن و15 كيلو جرام من الدقيق المُدعم، قبل بيعهم بالسوق السوداء وتحقيق ربح مادي غير مشروع.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط كمية من الدقيق، بلغت جملته 420 طن و15 كيلو جرام من الدقيق المُدعم، قبل بيعهم بالسوق السوداء وتحقيق ربح مادي غير مشروع، طوال عام 2022م.

وأكد "إبراهيم" أنه قد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.