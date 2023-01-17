آليات تحويل سانت كاترين لمدينة سياحية عالمية.. الإسكان توضح التفاصيل

قال مصطفى منير، مستشار وزير الإسكان للشئون الفنية، إن القيادة السياسية وجهت بتنمية سانت كاترين، لكونها من أهم المناطق السياحية على مستوى العالم، متابعا: “سانت كاترين منظومة شديدة التنوع والتميز وبمثابة محمية طبيعية".

وأضاف مصطفى منير، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن وزارة الإسكان كلفت بإعداد مخطط تطويري للمنطقة، بما يتلاءم مع أهميتها وخصوصيتها وتميزها، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالمنطقة، منوها إلى أنه تم وضع خطة تنمية لتنفيذ 14 مشروعا، من ضمنها فندق ومنتج جبلي.

وتابع: “نسعى إلى إعادة وتأهيل المناطق السياحية القائمة بـ سانت كاترين، وتطوير المباني السكنية المتواجدة هناك، بالإضافة إلى تطوير بعض الأنشطة الخاصة بالبدو، ورفع كفاءة البنية التحتية والصرف الصحي والمياه”.

وأوضح أن تطوير مدينة سانت كاترين تكلف ما يقرب من 5 مليارات جنيه، واستطرد: “نفذنا منظومة متكاملة لحمايتها من السيول وخطورتها”.