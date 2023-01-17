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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كل ما تريد معرفته عن العملات الرقمية للبنوك المركزية.. فيديو

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو جديدا يتناول العملات الرقمية المدعومة من البنوك المركزية، وتعرف تلك العملات بأنها عبارة عن نسخة رقمية من النقود المصدرة بواسطة البنوك المركزية تؤدي وظيفة النقود العادية مثل الدفع وتحويل الأموال، وتختلف العملات الرقمية عن العملات المشفرة في أن العملات الرقمية تخضع معاملاتها لسيطرة البنوك المركزية بجانب تمتعها بالاستقرار والثبات والأمان على عكس العملات المشفرة الأخرى مثل البتكوين. 
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن هناك أكثر من 100 بنك مركزي حول العالم يخطط لتطوير وإصدار عملة رقمية خاصة به على رأسها الاتحاد الأوروبي والذي يخطط لإطلاق اليورو الرقمي، والولايات المتحدة التي تخطط لإطلاق الدولار الرقمي، إضافة إلى الصين التي تعتبر الرائدة في ذلك المجال؛ حيث وصل مستخدمو اليوان الرقمي في أواخر 2021 إلى 140 مليون مستخدم ونحو 1.5 مليون تاجر، بينما في مصر فيدرس البنك المركزي إصدار عملة رقمية للاستفادة من المزايا المختلفة مثل تعزيز الاقتصاد الرقمي والشمول الرقمي.
وتتعدد فوائد العملات الرقمية؛ حيث من المتوقع أن تساهم في تعزيز الشمول المالي والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي ومكافحة العمليات المشبوهة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث سيؤدي اعتماد العملة الرقمية إلى إخضاع جميع العمليات لرقابة البنوك المركزية وبالتالي التعرف على كل المعاملات بين مختلف الأفراد والمؤسسات.
ويتطلب التحول للعملات الرقمية وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية  مثل شبكات الإنترنت والهاتف المحمول بجانب تعزيز الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبلوك تشين لتفادي مخاطر القرصنة وتهديد النظام المالي بجانب معوقات أخرى  مثل معارضة الأفراد لاستخدامها بسبب تحكم البنوك في استخدام تلك العملات.

 

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