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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهمين بترويج وتعاطي الحشيش في مدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية

 عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، متهمين  بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، لإدانتهما بترويج مخدر الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

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وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 15080 لسنة 2022 جنايات أول مدينة نصر، أنّ المتهمين حازا وأحرزا بقصد الاتجار والتعاطي جوهر مخدر الحشيش.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، أنّه حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهمين في سيارة متوقفة بالطريق العام يتبادلان سيجارة مشتعلة منبعثًا منها رائحة تشبه احتراق جوهر الحشيش المخدر.

وبضبط المتهمين وتفتيشهما عثر مع كل منهما على قطعة لمادة داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر، وبمواجهتهما بالمضبوطات، أقرا بإحراز السيجارة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقطعتي الجوهر المخدر في غير الأحوال

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