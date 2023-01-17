السجن 4 سنوات لمتهمين بترويج وتعاطي الحشيش في مدينة نصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة شخصين بترويج مخدر الحشيش، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، وعاقبت المحكمة المتهمان، بالحبس سنة واحدة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما على خلفية اتهامهم بتعاطي جوهر مخدر الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

وكف أمر إحالة القضية رقم 15080 لسنة 2022 جنايات أول مدينة نصر، أن المتهمان، حازا وأحرزا بقصد الإتجار والتعاطي جوهر مخدر "الحشيش".

مدينة نصر

وشهد مجر التحريات، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهمين مستشقلين سيارة متوقفة بالطريق العام يتبادلا فيما بينهما سيجارة مشتعلة منبعثًا منها رائحة تشبه رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر.

وبضبط المتهمان وتفتيشهما عثر مع كل منهما على قطعة لمادة داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر، وبمواجهتهما بالمضبوطات، أقرا بإحراز السيجارة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وقطعتي الجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.