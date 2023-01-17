عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيسة المفوضية الأوروبية: دعمنا الثابت لأوكرانيا لن يتراجع

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن أوروبا ستستمر في دعم أوكرانيا «طالما كان ذلك ضروريًا»، في مواجهة روسيا.

txt

طريق مسدود.. المخابرات الروسية تكشف سبب عدم إنهاء حرب أوكرانيا

txt

تدمير مراكز صنع القرار.. اعتراف صادم من أوكرانيا بشأن قوة روسيا العسكرية

وأضافت فون دير لاين، خلال كلمة ألقتها في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، اليوم الثلاثاء، ونقلتها «القاهرة الإخبارية»: «دعمنا الثابت لأوكرانيا لن يتراجع، سواء كان ذلك للمساعدة في استعادة الطاقة والتدفئة وإمدادات المياه، أو في التحضير لجهود إعادة الإعمار على المدى البعيد».

وأوضحت أن أوكرانيا أذهلت العالم لأكثر من عام حتى الآن، مضيفة أن الكثيرين توقعوا أن تسقط كييف في غضون أيام إلا أن ذلك لم يحدث نظرًا للقوة المادية والمعنوية للشعب الأوكراني.

وتابعت أن الكثيرين شككوا في استمرار الدعم الأوروبي، إلا أن أوكرانيا باتت اليوم دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأوروبا مستمرة في توفير الأسلحة المهمة لأوكرانيا، وتستضيف قرابة 4 ملايين أوكراني في مدنها ومنازلها ومدارسها.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات الأقوى على الإطلاق على روسيا، التي ستترك الاقتصاد الروسي بمواجهة التراجع لعقد كامل، بالإضافة لحرمان الصناعة الروسية من أي تكنولوجيا حديثة ومهمة، مشيرة إلى أنه لا حصانة لروسيا فيما يخص الجرائم التي ارتكبتها.

روسيا المفوضية الأوروبية الاقتصادي العالمي أوكرانيا مواجهة روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوم أسود على الدولار في السوق الموازية.. كم بلغ سعره مقابل الجنيه؟

بعد غياب أفشة.. شوبير يفجر مفاجاة سارة لجماهير الأهلي أمام سموحة.. شاهد

خسر 160 جنيها.. أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم على مستوى جميع الأعيرة

حقيقة رحيل فيريرا عن الزمالك .. مرتضى منصور يحسم الجدل

بعد بيان البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

إيقاف جديد.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم بعد الشهادات الجديدة

تضحية مالية كبيرة جدا.. عدلي القيعي يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

ترشيحاتنا

النواب يقر 4 اتفاقيات منح لا ترد بقيمة 24 مليون دولار

كهربا يقود تشكيل الأهلي أمام سموحة بكأس مصر

هل تعد النقوط في الأفراح من قبيل الديون؟ مجدي عاشور يجيب

أسرار ثمينة.. كواليس ليلة القبض على أخطر رجال المافيا في إيطاليا

ضربة بوتين الأخيرة.. الجيش الروسي يستعد لشن هجوم ضخم في أوكرانيا

السيسي يعقد قمة ثلاثية مع ملك الأردن والرئيس الفلسطيني.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخت البشاميل .. طريقة عمل صينية السمك بالجبنة

لأول مرة.. اكتشاف علاج لمرض قاتل يصيب الأطفال والكبار

السيسي والملك عبد الله يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والأردن

قضية نسب جديدة.. هل اعترف أحمد الفيشاوى بابنه من فتاة ألمانية؟

فيديو

1000 مفرج عنهم بقضايا رأي.. أبرز تصريحات طارق الخولي عن لجنة العفو |فيديوجراف

هنربي عصافير .. عمر كمال يعلن تفاصيل مشروعه الجديد مع حمو بيكا

معاشات ومنح استثنائية لبعض الفئات.. شاهد التفاصيل

يصل إلى 12 سم.. أصالة تكشف سر تواجدها على المسرح حافية القدمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ