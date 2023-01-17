رئيسة المفوضية الأوروبية: دعمنا الثابت لأوكرانيا لن يتراجع

قالت أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن أوروبا ستستمر في دعم أوكرانيا «طالما كان ذلك ضروريًا»، في مواجهة روسيا.

وأضافت فون دير لاين، خلال كلمة ألقتها في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، اليوم الثلاثاء، ونقلتها «القاهرة الإخبارية»: «دعمنا الثابت لأوكرانيا لن يتراجع، سواء كان ذلك للمساعدة في استعادة الطاقة والتدفئة وإمدادات المياه، أو في التحضير لجهود إعادة الإعمار على المدى البعيد».

وأوضحت أن أوكرانيا أذهلت العالم لأكثر من عام حتى الآن، مضيفة أن الكثيرين توقعوا أن تسقط كييف في غضون أيام إلا أن ذلك لم يحدث نظرًا للقوة المادية والمعنوية للشعب الأوكراني.

وتابعت أن الكثيرين شككوا في استمرار الدعم الأوروبي، إلا أن أوكرانيا باتت اليوم دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأوروبا مستمرة في توفير الأسلحة المهمة لأوكرانيا، وتستضيف قرابة 4 ملايين أوكراني في مدنها ومنازلها ومدارسها.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات الأقوى على الإطلاق على روسيا، التي ستترك الاقتصاد الروسي بمواجهة التراجع لعقد كامل، بالإضافة لحرمان الصناعة الروسية من أي تكنولوجيا حديثة ومهمة، مشيرة إلى أنه لا حصانة لروسيا فيما يخص الجرائم التي ارتكبتها.