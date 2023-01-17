وفاة السيناريست أشرف صبري مؤلف المتهمة

أعلنت نقابة السينمائيين وفاة السيناريست أشرف صبري في بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك.

وجاء في نص البيان:"ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة #نقابة_المهن_السينمائية الزميل السيناريست/ أشرف صبري، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".

كتب السيناريست الراحل أشرف صبري عدد من السهرات التلفزيونية في مشواره، منهم المتهمة عام ١٩٨٠، وأرملة على جناح وردة عام ١٩٩٢، لا قانون في غرفة المعيشة، ومسلسل الضمير.

وإلى جانب التأليف، شارك أشرف صبري بالتمثيل في عدد من الأعمال منها مسلسل المواطن إكس، وعمل مخرجا مساعدا في الجزء الأول من الكبير أوي.