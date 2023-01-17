علق الإعلامي مجدى عبد الغني، على فوز الفريق الأول للنادي الأهلي، على حساب فريق سموحة بثلاثية فى نصف نهائي كأس مصر 2022.
وكتب عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك " الأهلي يتأهل إلي نهائي كأس مصر للمرة الثالثة علي التوالي بعد الفوز علي سموحة بنتيجة 3-1".
ويلتقي الاهلي مع بيراميدز في نهائي كأس مصر بعد أن فاز الأخير أمس على الزمالك بركلات الترجيح في نصف نهائي البطولة.
الثالثة على التوالي.. مجدي عبدالغني يحتفل بتأهل الأهلي لنهائي كأس مصر
علق الإعلامي مجدى عبد الغني، على فوز الفريق الأول للنادي الأهلي، على حساب فريق سموحة بثلاثية فى نصف نهائي كأس مصر 2022.