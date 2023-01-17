ممتنة على حفاوة الاستقبال .. الملكة رانيا تشكر قرينة الرئيس السيسي.. شاهد

أعربت الملكة رانيا عن سعادته بلقائها مع السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ونشرت الملكة رانيا صورة تجمعها مع السيدة انتصار السيسي، وعلقت قائلة: "ممتنة للسيدة انتصار السيسي زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حفاوة الاستقبال، خلال زيارة جلالة الملك إلى القاهرة اليوم".



أعربت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بزيارة الملكة رانيا، ملكة المملكة الأردنية الهاشمية، إلى بلدها الثاني مصر.

وقالت السيدة انتصار خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "سعدت بزيارة الملكة رانيا، ملكة المملكة الأردنية الهاشمية، إلى بلدها الثاني مصر، حيث تحل ضيفة عزيزة علينا".

وأضافت: "إن زيارة الملكة رانيا جاءت فرصة لمناقشة الخطوات المصرية غير المسبوقة لتمكين المرأة وذوي الهمم والشباب، اتساقا مع خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر ٢٠٣٠".