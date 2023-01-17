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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

خلال اختبار سترة واقية.. شاهد لحظة طعن مراسل إسرائيلي بسكين على الهواء

طعن مراسل على الهواء
طعن مراسل على الهواء

تعرض مراسل إسرائيلي للطعن على الهواء مباشرة أثناء اختبار سترة واقية من السكاكين بعدما لم يسر العرض التوضيحي للمنتج كما هو مخطط له خلال حلقة على تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

كان المراسل «إيتام لاشوفر» يتحدث إلى رجل مكلف بإظهار تجربة لسكين كوماندوز خلال حلقة مباشرة على تلفزيون الاحتلال.

وظهر الرجل الذي يحمل السكين وهو يقول: "هذا سكين كوماندوز، تستخدمه الجيوش في جميع أنحاء العالم، سكين قوي للغاية مصنوع من الفولاذ، سنقوم بطعنك".

على الرغم من قلقه بشأن الفكرة، إلا أن إيتام وافق على المضي قدمًا في الخطة، وتساءل إيتام: "ستطعنيني بهذا؟"، في إشارة إلى السكين.

أجاب الرجل الحامل للسكاكين: "لا داعي للقلق، فنحن واثقون جدًا من منتجنا، يمكن لهذا المنتج أن يحمي من السكاكين التي هي أقوى منه، هل يمكنني ذلك؟ لا تخف، إذا حدث شيء ما، فأنا أنا هنا"

طعن المراسل بالسكين

بدأ الرجل التجرية وطعن إيتام بشكل متكرر في ظهره، كان كل شيء على ما يرام حتى فقد الرجل الجزء الواقي من السترة أثناء الطعن، بعبارة أخرى، اخترقت السكين جلده.

وبحسب تايمز ناو نيوز اخترقت السكين السترة وتسببت في طعنة سطحية في جسد إيتام.

مراسل طعن الهواء مباشرة

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