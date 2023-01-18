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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يعرض نفسه للمساءلة.. إعلام القاهرة تعلن تحذيرا هاما للطلاب

كلية الاعلام جامعة
كلية الاعلام جامعة القاهرة

أعلنت إدارة رعاية الشباب بكلية الإعلام جامعة القاهرة، تحذيرا هام لطلاب الكلية لجميع الفرق الدراسية .

وقالت إدارة رعاية شباب الكلية ، أنها غير مسئولة عن تنظيم اي فعاليات او حفلات او تجمعات باسم الكلية خارج اطار الكلية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية .

جامعة القاهرة 

ينظم مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام، "ويبنار" بقاعة المؤتمرات بالكلية، لإعلان نتائج استطلاع رأي حول تغطية الإعلام المصرى بمختلف وسائله لمؤتمر قمة المناخ COP27، بحضور أساتذة الكلية ورؤساء تحرير عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية الحكومية والخاصة.

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وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، أن مركز بحوث الرأي العام، أجرى استطلاعًا للرأي استهدف رصد دور وسائل الإعلام المصرية في إمداد الجمهور المصري بالمعلومات والأخبار حول مؤتمر قمة المناخ COP27، مشيرًا إلى النتائج التي أظهرها الاستطلاع وأبرزها: تعدد وتنوع القضايا التي حرص أفراد العينة على متابعتها خلال المؤتمر، وجاء في مقدمتها قضية ندرة المياه والجفاف حيث جاءت في الترتيب الأول، ثم قضية السياسة الخضراء، ثم قضية التمويل الذي ستقدمه الدول الغنية للدول الفقيرة من أجل مواجهة آثار التغير المناخي، ثم الطاقة المتجددة وتحويل الطاقة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الاستطلاع أظهر ارتفاع تقييم أفراد العينة لجهود مصر في تنظيم مؤتمر قمة المناخ COP27، حيث تراوحت اغلب تقييمات العينة بين ممتاز وجيد جدا، لافتًا إلى أن الاستطلاع رصد تعدد وتنوع الوسائل الإعلامية التي تابع من خلالها أفراد العينة مؤتمر قمة المناخ COP27، وجاء في مقدمة هذه الوسائل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتلت المرتبة الأولى بنسبة 84.3%، يليها المواقع الإخبارية الإلكترونية في المرتبة الثانية، ثم القنوات التليفزيونية، ثم المواقع الإلكترونية للمؤسسات الرسمية، ثم المحطات الإذاعية والصحف .

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