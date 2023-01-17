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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التخلي عن الأراضي.. كيسنجر يقدم مقترحات لإنهاء الحرب في أوكرانيا

هينري كيسنجر
هينري كيسنجر

كرر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هينري كيسنجر، دعوته لأوكرانيا لإنهاء الأزمة مع روسيا، حيث أعاد رؤيته بتنازل كييف عن جزء من الأراضي التي ضمتها روسيا.

وفي كلمته خلال منتدي دافوس الاقتصادي، قال كيسنجر: "يجب رسم خطوط مختلفة لمنع تصعيد الحرب".

وأضاف كيسنجر، أنه يتعين على الولايات المتحدة دعم أوكرانيا وتكثيف المساعدات العسكرية حتى يتم الوصول إلى وقف إطلاق النار أو قبوله في المناقشات.

ورأي كيسنجر أن ذلك "سيعطي روسيا أيضا فرصة للانضمام إلى النظام الدولي وإعادة تقييم اعتمادها على القوة العسكرية".

كما أعرب كيسنجر عن إعجابه بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قائلا: "بينما كان يعارض في السابق عضوية أوكرانيا في الناتو لأنه يخشى حدوث صراع مع روسيا، فإنه يعتقد الآن أن عضوية أوكرانيا في الناتو ستكون أيضا نتيجة مناسبة لعملية وقف إطلاق النار".

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