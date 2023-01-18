عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نوع من السمك يحميك من السرطان ويقوي المناعة

صدى البلد

يبحث الكثير عن أفضل أنواع السمك حيث يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات والفيتامينات والمعادن وكذلك مواد غذائية مختلفة مثل الكالسيوم والفسفور والأوميجا 3 تعمل على تعزيز عملية الأيض بالجسم، وهناك الكثير من أنواع الأسماك المختلفة التي تتميز بطعم رائع وشهي، يعتبر البلطي مصدر غير مكلف للبروتين يمكن أن تعزى الفوائد العديدة لأسماك البلطي إلى خصائصها الغذائية الغنية كما إنها ثاني أكثر الأسماك المستزرعة في العالم.إليك أبرز فوائده وفقا لموقع بولد سكاي الهندي

1. جيد للعظام


أسماك البلطي مفيدة لعظامك لأنها تحتوي على معادن مثل الكالسيوم والفوسفور اللازمة لتقوية العظام والحفاظ عليها.

 أظهرت بعض الدراسات الحديثة أن كولاجين أسماك البلطي للغاية في ترميم خلايا الجسم وخلايا العظام.


2. يحمي من السرطان


مثل العديد من أنواع الأسماك الأخرى، يحتوي البلطي على السيلينيوم ومضادات الأكسدة التي تحارب السرطان وتعالج الأمراض المرتبطة بالقلب. يقلل السيلينيوم من نشاط الجذور الحرة ويجعلك أقل عرضة للإجهاد التأكسدي. يمنع تحور الخلايا السليمة إلى الخلايا السرطانية علاوة على ذلك، وجد العلماء أن الببتيد المضاد للميكروبات (سلسلة الأحماض الأمينية القصيرة)، الهيبسيدين له تأثيرات مضادة للالتهابات ويمكن استخدامه كعلاج جديد للسرطان.


3. جيد للدماغ

السمك البلطي يحمي الدماغ من أمراض مختلفة مثل مرض الزهايمر ويمكن أن يؤدي تناول البلطي إلى تعزيز وظائف المخ لأنه يحتوي على أوميغا 3 بكثرة والتي تزيد من وظائف الجهاز العصبي ولها خصائص حماية الأعصاب

البلطي أيضًا غني بالسيلينيوم الذي ثبت أنه يحمي الدماغ من أمراض مختلفة مثل مرض الزهايمر وباركنسون والصرع. 

4. يحمي القلب


من الفوائد الصحية الأخرى للبلطي تعزيز صحة القلب لأنه يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية وفقًا لدراسة حديثة، يمكن أن تساعد أوميجا 3 في تقليل ارتفاع ضغط الدم ومنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية وتصلب الشرايين.

5. يحارب الشيخوخة


يحتوي البلطي على مضادات الأكسدة وفيتامين E المفيدة للبشرة. إنها تحسن بشرتك وتجعل بشرتك متألقة. كلاهما من مضادات الأكسدة القوية، مما يعني أنهما يساعدان في التخلص من الجذور الحرة الضارة، وبالتالي يساعدان في تقليل الالتهاب والإجهاد. 

6. فقدان الوزن


يمكن أن يساعد البلطي، جنبًا إلى جنب مع النظام الغذائي السليم وممارسة الرياضة، في تعزيز جهود إنقاص الوزن بسبب ارتفاع نسبة البروتين وانخفاض نسبة السعرات الحرارية فيه. إنه غني جدًا بالبروتين ومنخفض جدًا في السعرات الحرارية. 

7. تنظيم الغدة الدرقية


يحتوي البلطي على السيلينيوم الذي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الغدة الدرقية ويحسن الوظائف الهرمونية أيضًا. سيؤدي الأداء المنتظم للغدة الدرقية إلى التأكد من تعزيز التمثيل الغذائي لديك ومنع زيادة أو فقدان الوزن أو أي مرض آخر متعلق بخلل في الغدة الدرقية.

 

أنواع الأسماك أفضل انواع السمك أسماك البلطى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه|انخفاض الذهب بعد بيان البنك المركزي ومفاجأة في عيار 21

عاجل.. شرط مرتضى منصور لتقسيط غرامة كهربا بعد تألقه مع الأهلي

رد فعل الزمالك على مشاركة كهربا مع الأهلي أساسياً أمام سموحة

شكوي بحرمان الأهلي من التأهل ..رد فعل الزمالك عقب مشاركة كهربا اليوم

الجنيه يسترد عافيته ويواصل الصعود أمام باقي العملات

أول رد فعل من الأهلي عقب تألق كهربا بنصف نهائي كأس مصر

بعد إجراءات البنك المركزي.. شلل يحطم السوق السوداء لـ الدولار |تفاصيل

خالد الغندور يثير الجدل بعد تأهل الاهلي لنهائي كأس مصر

موضوعات متعلقة

5 حبات فقط.. نوع من المكسرات يخلصك من دهون البطن بأقل مجهود

موجودة في مطبخك.. 7 بدائل أشهى وألذ من المايونيز

حيل خارقة أقوى من المسكنات تخلصك من الألم في 5 دقائق

بالأحمر الناري.. نوال الزغبي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

منتشر بين الشباب.. أفضل الطرق للتحكم في مقاومة الأنسولين

6 علامات مبكرة للخرف عند النساء يجب أخذها على محمل الجد

فاكهة أكثر فاعلية خمس مرات من شراب السعال

مكون خارق من رفوف مطبخك يخلصك من النقرس للأبد

ترشيحاتنا

مفاجآت جديدة.. مرتضى منصور يُعلق على مشاركة «كهربا» مع الأهلي

سعرها خيالي.. أغلى فرخة في العالم مفيدة لجمال المرأة لهذا السبب |فيديو

ما هو التاتو الحرام وحكم الميكروبليدنج؟.. رأي دار الإفتاء

خالد جلال: كنت صارمًا مع اللاعبين.. وحزين من حلمي طولان بعد تصريحاته|فيديو

مش هقسّط الغرامة.. مرتضى منصور يوجّه رسالة نارية لـ كهربا

في أهم ولاية له.. ترامب يبدأ حملته لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر كيرلي.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار

نوع من السمك يحميك من السرطان ويقوي المناعة

لو بتنسى كتير.. اعرف إزاى تحمى نفسك من الزهايمر قبل فوات الآوان

بملابس شتوية.. منى فاروق تثير ضجة بإطلالة ملفتة

فيديو

العثور على هيكل عظمي في منزل مغلق منذ 20 عاما في أيرلندا|فيديوجراف

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

ماذا يحدث في الكويت؟.. أمطار غزيرة وتجمعات مياه وهبوط أرضي بالطرق

دمار.. ماذا فعل الزلزال في السلفادور| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ