نوع من السمك يحميك من السرطان ويقوي المناعة

يبحث الكثير عن أفضل أنواع السمك حيث يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات والفيتامينات والمعادن وكذلك مواد غذائية مختلفة مثل الكالسيوم والفسفور والأوميجا 3 تعمل على تعزيز عملية الأيض بالجسم، وهناك الكثير من أنواع الأسماك المختلفة التي تتميز بطعم رائع وشهي، يعتبر البلطي مصدر غير مكلف للبروتين يمكن أن تعزى الفوائد العديدة لأسماك البلطي إلى خصائصها الغذائية الغنية كما إنها ثاني أكثر الأسماك المستزرعة في العالم.إليك أبرز فوائده وفقا لموقع بولد سكاي الهندي

1. جيد للعظام



أسماك البلطي مفيدة لعظامك لأنها تحتوي على معادن مثل الكالسيوم والفوسفور اللازمة لتقوية العظام والحفاظ عليها.

أظهرت بعض الدراسات الحديثة أن كولاجين أسماك البلطي للغاية في ترميم خلايا الجسم وخلايا العظام.



2. يحمي من السرطان



مثل العديد من أنواع الأسماك الأخرى، يحتوي البلطي على السيلينيوم ومضادات الأكسدة التي تحارب السرطان وتعالج الأمراض المرتبطة بالقلب. يقلل السيلينيوم من نشاط الجذور الحرة ويجعلك أقل عرضة للإجهاد التأكسدي. يمنع تحور الخلايا السليمة إلى الخلايا السرطانية علاوة على ذلك، وجد العلماء أن الببتيد المضاد للميكروبات (سلسلة الأحماض الأمينية القصيرة)، الهيبسيدين له تأثيرات مضادة للالتهابات ويمكن استخدامه كعلاج جديد للسرطان.



3. جيد للدماغ

السمك البلطي يحمي الدماغ من أمراض مختلفة مثل مرض الزهايمر ويمكن أن يؤدي تناول البلطي إلى تعزيز وظائف المخ لأنه يحتوي على أوميغا 3 بكثرة والتي تزيد من وظائف الجهاز العصبي ولها خصائص حماية الأعصاب.

البلطي أيضًا غني بالسيلينيوم الذي ثبت أنه يحمي الدماغ من أمراض مختلفة مثل مرض الزهايمر وباركنسون والصرع.

4. يحمي القلب



من الفوائد الصحية الأخرى للبلطي تعزيز صحة القلب لأنه يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية وفقًا لدراسة حديثة، يمكن أن تساعد أوميجا 3 في تقليل ارتفاع ضغط الدم ومنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية وتصلب الشرايين.

5. يحارب الشيخوخة



يحتوي البلطي على مضادات الأكسدة وفيتامين E المفيدة للبشرة. إنها تحسن بشرتك وتجعل بشرتك متألقة. كلاهما من مضادات الأكسدة القوية، مما يعني أنهما يساعدان في التخلص من الجذور الحرة الضارة، وبالتالي يساعدان في تقليل الالتهاب والإجهاد.

6. فقدان الوزن



يمكن أن يساعد البلطي، جنبًا إلى جنب مع النظام الغذائي السليم وممارسة الرياضة، في تعزيز جهود إنقاص الوزن بسبب ارتفاع نسبة البروتين وانخفاض نسبة السعرات الحرارية فيه. إنه غني جدًا بالبروتين ومنخفض جدًا في السعرات الحرارية.

7. تنظيم الغدة الدرقية



يحتوي البلطي على السيلينيوم الذي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الغدة الدرقية ويحسن الوظائف الهرمونية أيضًا. سيؤدي الأداء المنتظم للغدة الدرقية إلى التأكد من تعزيز التمثيل الغذائي لديك ومنع زيادة أو فقدان الوزن أو أي مرض آخر متعلق بخلل في الغدة الدرقية.