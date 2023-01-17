كولر كسب الرهان | تعليق قوي من نجم الأهلي السابق على مشاركة كهربا

أثنى ضياء السيد نجم الأهلي السابق على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، بعد تألقه خلال مواجهة سموحة اليوم في كأس مصر.

قال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "وجود كهربا من بداية لقاء الأهلي وسموحة مفاجأة غير متوقعة، وأداء كهربا كان رائعا، وأداء الأهلي أيضا كان بالكامل رائعا وهذا ساعد كهربا"

وأضاف: "كولر كل مباراة يقوم بمفاجأة غير متوقعة، وتلك المفاجأة تنجح مثلما راهن على كهربا واللاعب شرفه اليوم"

واختتم حديثه قائلا: "كولر كسب الرهان بعد مشاركة كهربا أمام سموحة وظهوره بشكل مميز"

