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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامز جلال يروج لـ فيلمه الجديد أخي فوق الشجرة عبر إنستجرام

صدى البلد

روج الفنان رامز جلال لفيلمة الجديد" أخي فوق الشجرة" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

ونشر رامز جلال بوستر الرسمي لفيلم"أخي فوق الشجرة"، وعلق"بسم الله توكلنا علي الله ١٨ يناير فيلم أخي فوق الشجرة بجميع دور العرض والله المستعان وربما يتتمها علي خير ويكملها بالستر".

ويشارك رامز جلال فى بطولة فيلم أخي فوق الشجرة، كل من الفنانة تارا عماد، محمد ثروت، حمدى الميرغنى، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

 

تدور أحداث فيلم رامز جلال الجديد، حول شاب انطوائي  يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

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