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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيدرا عن إيجار قديم: حالة جميلة بين فريق العمل..وشخصية كاميليا مش شبهي

فيدرا
فيدرا

كشفت الفنانة فيدرا، كواليس تصوير مسلسل “ إيجار قديم” ، وحالة الانسجام التي جمعت كافة عناصر العمل الدرامي .

 

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وقالت فيدرا في حوارها مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  حالة جميلة بين كافة فريق عمل مسلسل إيجار قديم ".

 

 وأضافت فيدرا:"  كلنا صحاب من أول قعدة لأننا كنا حابين سيناريو المسلسل".

 

 وأكملت فيدرا:"  الفنانة ميمي جمال ممثلة بديعة وأكن لها كل الاحترام والتقدير وأحب تمثيلها بشكل كبير"، مضيفة :" رأيت احترافية في عمل الفنان شريف منير وصلاح عبد الله  أثناء تصوير المسلسل".

 

 وتابعت فيدرا:"  عجبتني شخصية كاميليا في مسلسل إيجار قديم وهيا مش شبهي في حاجات كتير،  وشخصية كاميليا بتحب الحياة وتهتم بطريق لبسها والميكب ومقبلة على الحياة ".

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