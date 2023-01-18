فيدرا عن إيجار قديم: حالة جميلة بين فريق العمل..وشخصية كاميليا مش شبهي

كشفت الفنانة فيدرا، كواليس تصوير مسلسل “ إيجار قديم” ، وحالة الانسجام التي جمعت كافة عناصر العمل الدرامي .

وقالت فيدرا في حوارها مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" حالة جميلة بين كافة فريق عمل مسلسل إيجار قديم ".

وأضافت فيدرا:" كلنا صحاب من أول قعدة لأننا كنا حابين سيناريو المسلسل".

وأكملت فيدرا:" الفنانة ميمي جمال ممثلة بديعة وأكن لها كل الاحترام والتقدير وأحب تمثيلها بشكل كبير"، مضيفة :" رأيت احترافية في عمل الفنان شريف منير وصلاح عبد الله أثناء تصوير المسلسل".

وتابعت فيدرا:" عجبتني شخصية كاميليا في مسلسل إيجار قديم وهيا مش شبهي في حاجات كتير، وشخصية كاميليا بتحب الحياة وتهتم بطريق لبسها والميكب ومقبلة على الحياة ".