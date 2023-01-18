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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الغطاس.. 10 معلومات طقسية تعرف عليها

الكنيسة تحتفل بعيد
الكنيسة تحتفل بعيد الغطاس المجيد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الأربعاء بعيد الغطاس المجيد، حيث تقام القداسات الاحتفالية في جميع الكنائس بمصر وبلاد المهجر، بمشاركة الأباء المطارنة والأساقفة والكهنة ومشاركة الشعب القبطي في مصر والخارج. 

ويستعرض موقع صدى البلد أهم المظاهر والخطوات الطقسية لعيد الغطاس المجيد وفقا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية: 

1-  عيد الغطاس المجيد تحتفل به الكنيسة سنويا وهو تذكار لمعمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان.

2- يسمى أيضا بعيد الظهور الإلهي، فإن الأبن الكلمة ظهر في الأردن متجسدًا وتعمد في الماء، والروح القدس ظهر بهيئة حمامة واستقر عليه، وصوت الأب نادى من السماء "هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت" كما جاء في إنجيل متى الإصحاح الثالث.

3 - يسمى العيد أيضا بالغطاس لأن السيد المسيح قبل فيه العماد بالتغطيس على يد القديس يوحنا المعمدان. 

4 - اتخذت الكنيسة الاحتفال به من الرسل أنفسهم بدليل ما جاء في أوامرهم وهو بنصه (فليكن عندكم جليلًا عيد الظهور الذي هو عيد الغطاس لأن الرب بدأ يظهر فيه لاهوته في المعمودية في الأردن من يوحنا واعملوا في يوم 6 (من الشهر العاشر العبرانيين 11 من الشهر الخامس (طوبة) للمصريين.

5 - يقام قبل بدء صلوات عيد الغطاس، صلاة اللقان او قداس اللقان، وبعد الانتهاء من رفع بخور عشية لا يخرجون من الكنيسة بل يبدأون بعمل تمجيد أمام أيقونة القديس يوحنا المعمدان بينما يعد اللقان في الخورس الثالث من الكنيسة فيوضع الماء في طبق كبير على منضدة وعن يمينه ويساره شمعتان كالمذبح)، وبعد انتهاء التمجيد يسير الكهنة مع الشمامسة والمرتلين والشموع موقدة إلى حيث اللقان مرتلين بدء صلاة نصف الليل (قوموا يا بنى النور).

6 - تقرأ التسبحة في الماء كترتيب عيد الميلاد المجيد حيث يرشم ملابس الخدمة ويلبسونها ثم يعودون مرة أخرى إلى الخورس الثالث حيث يوجد اللقان، وتجرى عليه الصلوات حتى النهاية.

7 - يضع الكاهن قطعة من القماش تسمى "شمله" في ماء اللقان ويرشم رئيس الكهنة ثلاث رشوم في جبهته تذكارا لما فعله يوحنا المعمدان بالسيد المسيح، ثم يأخذ رئيس الكهنة (أو اكبر الكهنة) الشملة ويرشم الكهنة والشمامسة والشعب في جناههم. وفي أثناء ذلك يرتل الشعب (سبحوا الله - مزمور التوزيع).

8 - بعد انتهاء صلاة اللقان ورشم جميع الحاضرين في جباههم يتوجه الكاهن إلى الهيكل ليبدأ رفع بخور باكر، وهو نفس نظام رفع باكر عيد الميلاد المجيد، ويوجد مرد إنجيل خاص.

9 - يصلى القداس مع ملاحظة دخول الحمل بدوره من خارج الكنيسة حيث يحمل أكبر الكهنة الحمل، ويدخل الشمامسة بالشموع قائلين لحن (إبؤرو..) ثم كيرياليسون الحمل.. (وهذا النظام في عيديّ الميلاد والغطاس).

10 - تحتفل الكنيسة بعيد الغطاس المجيد لثلاث أيام من 11 إلى 13 طوبة (عيد عرس قانا الجليل).. وتؤدى فيها الصلوات بالطقس الفرايحي ويمنع فيها الصوم الانقطاعي.

الغطاس الكنائس عيد الغطاس المجيد بلاد المهجر

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