ماكرون يعزي أوكرانيا في مقتل وزير الداخلية بحادث تحطم مروحية

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل مارون عن خالص تعازي فرنسا للسلطات في أوكرانيا في مقتل وزير الداخلية الأوكراني "دينيس موناستيرسكيج" فى تحطم المروحية التي كانت تقله وعدد من كبار المسئولين أثناء توجهها إلى الجبهة.

وأعرب الرئيس ماكرون - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة (تويتر)، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم /الأربعاء/ - عن حزنه الشديد للوفاة المأساوية لـ "موناستيرسكيج" في حادث تحطم مروحية في كييف فى وقت سابق من صباح اليوم.

وقال الرئيس الفرنسي في التغريدة: "فرنسا تقدم تعازيها لأصدقائها الأوكرانيين، واصفا الحادث بـ"الفظيع" والذي وقع بالقرب من روضة أطفال.

كانت الشرطة الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق مقتل 18 شخصا بينهم وزير الداخلية الأوكراني "دينيس موناستيرسكيج" و3 أطفال، جراء تحطم مروحية قرب روضة أطفال صباح اليوم الأربعاء في منطقة كييف.