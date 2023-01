صندوق البحر الأحمر: فوز 36 فيلمًا في مرحلتي الإنتاج وما بعد الإنتاج

أعلن صندوق البحر الأحمر اليوم عن الفائزين بمرحلتي الإنتاج ومابعد الإنتاج لعام 2022؛ حيث حصل 36 صانع أفلام من السعودية والعالم العربي وإفريقيا على منح تمويل الصندوق وذلك لمساعدتهم في تطوير مهاراتهم وخبراتهم واستكمال مشاريعهم وتحويل الرؤى إلى إبداعات ماثلة على أرض الواقع.

وقد تلقى صندوق البحر الأحمر لدورة تمويل الإنتاج للعام 2022 أكبر عدد من المشاريع منذ بدء انطلاق أعمال الصندوق، حيث راجعت مجموعة من اللجان المتخصصة أكثر من 150 عملاً مميزاً، واختارت بعدها قائمة تضم 53 فيلماً تنوعت بين الأعمال الروائية والوثائقية وأفلام التحريك والمسلسلات والأفلام القصيرة وأفلام الواقع الافتراضي.

كما تم اختيار 25 فيلماً منها للحصول على منح تمويل الإنتاج من بينها فيلمان كانا قد حصلا على الدعم في مرحلة التطوير من صندوق البحر الأحمر، وهما فيلم "كابتن مباي" للمخرج جويل كاريكزي وفيلم "عائشة" للمخرج مهدي البرصاوي. كما وقع الاختيار على فيلم "يونان" للمخرج أمير فخر الدين للمشاركة في سوق المشاريع للدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، التي اختتمت فعاليتها مؤخراً في مدينة جدة. ويهدف برنامج سوق المشاريع إلى ربط منتجي مشاريع الأفلام الجديدة بالممولين الدوليين في قطاع صناعة الأفلام.

تم منح عدد من صانعات الأفلام المشهود لهنّ كهيفاء المنصور وآن ماري جاسر وكوثر بن هنية وشيرين دعيبس دعمًا من الصندوق لإنتاج أفلامهم الجديدة. يمثل هذا الدعم توجه مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في تشجيع صانعات الأفلام اللاتي يتصدرن الطريق ويلهمن جيلًا جديدًا من المبدعين؛ مثل المخرجة السعودية سارة مسفر التي تتلقى تمويلًا لإنتاج ثالث أفلامها القصيرة.

وأيضاً تم الإعلان عن فوز 11 فيلماً في مرحلة ما بعد الإنتاج من قائمة الترشيحات المختارة والتي ضمت ٢٨ مرشحًا للحصول على دعم الصندوق، ومن بين الأعمال المختارة، الفيلم السعودي "نورا"، وهو فيلم سعودي تم تصويره في مدينة العلا، من إخراج توفيق الزايدي وإنتاج بول ميلر، وفيلم "الضوء الأسود" للمخرج كريم بن صلاح ومن إنتاج وليد بهاء، والذي فاز بجائزة ورشة «فاينال كات فينيسيا» في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وحول اختيارات صندوق البحر الأحمر ، صرح محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي قائلاً: "استقبلنا عدد كبير من الاعمال المميزة منذ إنطلاق الصندوق، وبينما كان من الصعب اختيار قائمة من 25 فيلمًا فقط للفوز بِمنَح الإنتاج، إلا أننا على ثقة كبيرة من الفائدة التي ستحققها الأفلام الفائزة بهذه المنح؛ حيث سيساعدها الدعم المقدم من صندوق البحر الأحمر على سرد قصصها المتميزة وتسليط الضوء على المواهب السعودية والعربية والأفريقية الواعدة."

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وتعليقًا على الفيلمين الذين تم دعمهما من قبل في مرحلة التطوير، أضاف التركي قائلاً: "نفخر كثيرًا بالتقدم الذي حققه فيلمي "كابتن مباي" و"عائشة" منذ حصولهما على تمويل في مرحلة التطوير، ونتطلع إلى جني ثمار هذا الدعم عبر التقدم المستمر لمخرجي العملين جويل كاريكزي ومهدي البرصاوي في رحلة تجسيد فكرتي فيلمهما إلى عملين ناجحين بفضل مِنَح الإنتاج المقدّمة من صندوق البحر الأحمر."

و عن الأفلام الفائزة بمرحلة مابعد الإنتاج أضاف محمد التركي قائلاً: "تحظى الأفلام المختارة وعددها 11 فيلمًا بزخم كبير مع تقديمها لقصص متميزة ومبتكرة لم تُطرح على الساحة الفنية من قبل. فلقد اخترنا هذه الأفلام للحصول على منح لمرحلة ما بعد الإنتاج لأننا شعرنا أنها ستتحول إلى أعمال ناجحة ومبدعة."

وفي ذات السياق؛ أضافت شيفاني بانديا؛ المديرة الإدرايّة لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي ، قائلةً: "نرى تحسنًا وتطورًا كبيرًا في جودة عروض الأفلام المقدمة للحصول على دعم صندوق البحر الأحمر عامًا بعد عام. ولذلك يسعدنا ويشرفنا أن ندعم صناع الأفلام من السعودية، وأفريقيا، والمنطقة العربية لعرض أعمالهم على جمهور أكبر من خلال العديد من المبادرات التي يدعهما مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي."

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وتضم القائمة الكاملة من الأفلام الممولة كل من:

الدورة الثالثة – مرحلة الإنتاج

فيلم "MEHAL SEFARI" من إخراج أبراهام جيزاهون، فيلم روائي طويل (أثيوبيا ، كندا والدنمارك ).

مسلسل " THE WANDERING SOULS OF KINSHASA" من إخراج ديودو حمادي، مسلسل (جمهورية الكونجو الديموقراطية و فرنسا).

فيلم " CAPTAIN MBAYE" من إخراج جويل كاريكزي، فيلم روائي طويل (رواندا).

فيلم " SIDI KABA AND THE GATEWAY HOME" من إخراج روني هوتين، أفلام التحريك (فرنسا ، لوكسبورغ ، بلجيكا وألمانيا).

فيلم " AICHA" من إخراج مهدي البرصاوي، فيلم روائي طويل (تونس ، فرنسا والمملكة العربية السعودية).

فيلم "THANK YOU FOR BAKING WITH US " من إخراج ليلى عباس، فيلم روائي طويل (فلسطين).

فيلم " BIG BOYS DON’T CRYمن إخراج محمد مصطفى، فيلم وثائقي (مصر وألمانيا).

فيلم " SEEKING HAVEN FOR MR RAMBO" من إخراج خالد منصور، فيلم روائي طويل (مصر).

فيلم " MIME" من إخراج كوثر بن هنية، فيلم روائي طويل (فرنسا وتونس).

فيلم " HOUNDS" من إخراج كمال لزرق، فيلم روائي طويل (المغرب).

فيلم " AMINA" من إخراج نورا الهورتش، فيلم روائي طويل (المغرب).

فيلم" THE PERFUMED HILL" من إخراج عبد الرحمن سيساكو، فيلم روائي طويل (موريتانيا ، فرنسا ، لوكسومبورغ وتايوان الصين).

فيلم " THE VANISHING" من إخراج كريم موساوي، فيلم روائي طويل (الجزائر).

فيلم " YUNAN" من إخراج أمير فخر الدين، فيلم روائي طويل (ألمانيا ، فلسطين ، المملكة العربية السعودية ، فرنسا وإيطاليا).

فيلم " FIFTY METRES" من إخراج يمنى خطاب، فيلم وثائقي (مصر).

فيلم " THE WALLED OFF HOTEL VR EXPERIENCE"، من إخراج عامر شوملي، أفلام السينما التفاعلية (فلسطين وألمانيا وهولندا).

فيلم " SHE WAS NOT ALONE" من إخراج حسين الأسدي، فيلم وثائقي (العراق).

فيلم " MEN IN THE SUN" من إخراج مهدي فليفل، فيلم روائي طويل (المملكة المتحدة واليونان وهولندا وفلسطين والدنمارك).

فيلم " THE 67TH SUMMER" من إخراج أبو بكر شوقي، فيلم روائي طويل (مصر ، فرنسا والنمسا).

فيلم "HABIBI AND I IN EDEN " من إخراج سارة مسفر، فيلم روائي قصير (المملكة العربية السعودية وقطر).

فيلم " MISS CAMEL" من إخراج هيفاء المنصور، أفلام التحريك (المملكة العربية السعودية).

فيلم "AL-DAAR " من إخراج عبد الله بامجبور، فيلم روائي طويل (المملكة العربية السعودية).

فيلم "3 COLD DISHES" من إخراج أولوسي أسورف وأبولين تراوري، فيلم روائي طويل (نيجيريا).

فيلم " ALL THAT'S LEFT OF YOU " من إخراج شيرين دعيبس. روائي طويل (ألمانيا، فلسطين، الإمارات العربية المتحدة، مصر ، قطر ، قبرص والمملكة العربية السعودية).

فيلم " ALL BEFORE YOU " من إخراج آن ماري جاسر. روائي طويل (فلسطين، المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية).



الدورة الرابعة – مرحلة ما بعد الإنتاج

فيلم " NORAH" من إخراج توفيق الزايدي، فيلم روائي طويل (المملكة العربية السعودية).

فيلم " BLACKLIGHT" من إخراج كريم بن صلاح، فيلم روائي طويل (الجزائر وفرنسا).

فيلم " BACKSTAGE" من إخراج عفاف بن محمود وخليل بن كيران، فيلم روائي طويل (المغرب ، تونس ، وبلجيكا وفرنسا).

فيلم " SPRING CAME ON LAUGHING" من إخراج نهى عادل، فيلم روائي طويل (مصر).

فيلم " HACKERS OF BORDERS" من إخراج محمد اسماعيل لواتي، فيلم وثائقي طويل (تونس ، فرنسا ، ألمانيا ولبنان).

فيلم " CONCRETE LAND" من إخراج أسمهان بكيرات، فيلم وثائقي طويل (الأردن).

فيلم " LAND OF WOMEN" من إخراج أيمن الأمير وندا رياض، فيلم وثائقي طويل (مصر ، فرنسا ، الدنمارك وقطر).

فيلم " THIIIRD" من إخراج كريم قاسم، فيلم وثائقي طويل (لبنان).

فيلم " A CITY BELOW ZERO" من إخراج ميدو علي، فيلم وثائقي طويل (العراق).

فيلم " A FIDAI FILM" من إخراج كمال الجعفري، فيلم وثائقي طويل (فلسطين وألمانيا).

فيلم " FLOATING IN A VACUUM" من إخراج محمد بن عطيه، فيلم روائي طويل (تونس).